Pokalregel irriterer Jacob Neestrup: Helt håbløst!

Kristi Himmelfartsdag er en festdag i dansk fodbold, og denne torsdag er det FC København og AaB, der står for underholdningen, når de tørner sammen i pokalfinalen. Det er naturligvis en kamp, Jacob Neestrup glæder sig til, men én ting irriterer ham voldsomt.

Det fastslår FC København-træneren over for TV 2 Sport.

Det forholder sig nemlig sådan, at en eventuel karantæne, som en spiller måtte rage til sig i pokalturneringen, overføres til Superligaen. Det vil sige, at hvis en AaB- eller FCK-spiller bliver udvist i torsdagens finale, skal karantænen afsones i den kommende Superliga-runde.

Foto: Linda Johansen

Og det frustrerer Jacob Neestrup.

- Det, jeg synes, er ærgerligt, er, at et potentielt rødt kort i morgen (torsdag, red.) gør, at man bliver straffet for at være i en pokalfinale. Det er helt håbløst. Det må jeg sige. Det er ikke fair, siger FCK-bossen til TV 2 Sport og fastslår, at et hold aldrig bør blive straffet for at nå langt i en turnering.

FC København er midt i et sandt gulddrama i Superligaen, og til søndagens vigtige opgør mod AGF har "Løverne" i forvejen Hákon Arnar Haraldsson, Marko Stamenic og Viktor Claesson i karantæne.

AaB, der som bekendt kæmper for overlevelse i Superligaen, har ingen spillere i karantæne til kampen mod FC Midtjylland på søndag, men det kan nordjyderne altså få, hvis de ikke slutter med 11 mand på banen i pokalfinalen.