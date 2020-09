Politi dropper overfaldssag mod FC København-angriber Michael Santos

Michael Santos slipper for yderligere repressalier, efter han tacklede en skotsk politibetjent under FC Københavns kamp mod Celtic i februar, oplyser anklagemyndigheden til Ekstra Bladet

Efter et halvt år på pinebænken kan FC Københavns udlejede angriber Michael Santos endelig ånde lettet op.

Den skotske rigsadvokat har således droppet at køre en sag mod Santos for overfald på en politibetjent i forbindelse med FC Københavns Europa League-kamp mod Celtic i Glasgow 27. februar.

Det oplyser den skotske rigsadvokat, Crown Office & Procurator Fiscal Service, til Ekstra Bladet i en e-mail.

’Efter grundig overvejelse på baggrund af fakta og omstændighederne i sagen, herunder det tilgængelige bevismateriale, har Procurator Fiscal besluttet, at der ikke skal foretages yderligere på nuværende tidspunkt’, lyder det fra en talsperson hos anklagemyndigheden via kommunikationsmedarbejder Andrew Coyle.

Situationen kan dog ændre sig, hvis der mod forventning skulle dukke nye oplysninger op.

’The Crown forbeholder sig ret til at fortsætte sagen I fremtiden, hvis yderligere bevismateriale skulle blive tilgængeligt’, skriver de videre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Michael Santos slipper efter alt at dømme for yderligere konsekvenser for sin tackling på en skotsk politibetjent i kampen mod Celtic. Foto: Lars Poulsen

Tacklede politibetjent

Episoden opstod i forbindelse med Pep Biels scoring til 2-1 mod skotterne.

Spanieren løb ud for at juble, men blev stoppet af en betjent, som dog blev tacklet i græsset af Michael Santos. Det viste tv-billederne tydeligt, som det fremgår af klippet øverst i artiklen.

Allerede dagen efter kampen oplyste Police Scotland, at man havde sigtet Michael Santos for overfald, ligesom også en FCK-vagt blev sigtet i forbindelse med kampen. Begge fik dog lov at rejse med klubben tilbage til København.

Sigtelserne blev dengang taget med ro i FCK-lejren, hvor man naturligvis stiller sig tilfreds med sagens udfald. Kommunikationschef Jes Mortensen oplyser til Ekstra Bladet, at klubben for et stykke tid siden blev orienteret om, at sagen indtil videre er droppet.

Michael Santos blev mandag udlejet til Leganes i den næstbedste spanske række og er dermed ikke til rådighed for FC København i denne sæson.

Se også: Dybt uforstående over Superliga-beslutning

Se også: Skandaløse scener: Gik amok mod fan

Det sitrer af dårlig kemi