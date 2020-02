Politiet åbner sag mod FCK-angriberen Michael Santos

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Skotsk politi åbner en sag mod FC København-angriberen Michael Santos og en af klubbens vagter. Det sker efter en episode på Celtic Park i Europa League-braget i går.

Det skriver Glasgow Times, der har fået det bekræftet af politiet i Skotland.

- To mænd på 26 og 42 år blev sigtet i forbindelse med et påstået overfald på Celtic Park i går aftes, oplyser politiet ifølge det skotske medie.

Den omtalte episode skete med al sandsynlighed, efter den dyrt indkøbte Pep Biel skød københavnerne på sejrskurs med sit mål til 2-1.

Angriberen har haft det svært siden han skiftede til de forsvarende mestre sidste sommer, og derfor var forløsningen stor, da han i det 84. minut køligt kunne lægge bolden mellem benene på Celtic-målmanden Fraser Forster og sende københavnerne umådeligt tæt på videre avancement til 1/8-finalerne i Europa League.

Han spurtede straks efter målet ud mod FC Københavns 1200 medrejsende fans for at fejre momentet med dem.

Det var en skotsk politimand ikke helt enig med Pep Biel i, at han skulle, og han greb derfor fat i målscoreren.

Michael Santos, der scorede kampens første mål, kom sin holdkammerat til undsætning med en tackling, der mest af alt mindede om en solid rugby-tackling, så politimanden blev slynget til jorden.

Hos FC København forholder man sig forholdsvis afslappet i forhold til det eventuelle, retlige efterspil.

I forhold til de to ’sigtelser’ siger pressechef Jes Mortensen til Ekstra Bladet:

- Det sker vel typisk, når der er optaget politirapport.

Når han tager det relativt roligt hænger det sammen med den oplevelse, FCK-ledelsen fik af forløbet efter kampen.

- Alle kunne se, at der var noget tumult efter Pep Biels scoring. Pulsen var høj, men efter kampen faldt gemytterne til ro, og alle involverede fik talt med politiet.

- Både spiller og vagt var med os i flyet hjem fra Glasgow. Jeg er ikke jurist, så nu må vi bare vente, og så ser vi, hvad der sker, siger Jes Mortensen

Politiet har åbnet en sag mod Michael Santos. Foto: LEE SMITH/Ritzau Scanpix

Jubelscenen faldt også mange for brystet på de sociale medier. Se episoden herunder.

Det ER Santos pic.twitter.com/2AnhBglwuA — Krystal Paladset (@krystalpaladset) February 28, 2020

Episoden medførte tumultlignende tilstande i et øjeblik, der skulle have drejet sig om at fejre en vigtig scoring.

En af FC Københavns medrejsende vagter blev efter episoden ført bort af betjente, der eskorterede ham ned i gangene under stadion, hvor han blev tilbageholdt.

Et par af FCK's spillere udtalte sig efter kampen om episoden, som altså nu kan få et efterspil.

- Politiet skal ikke tackle en spiller. Folk må forstå, at det er fodbold, at det er følelser.

- Selvfølgelig skal man ikke hoppe op på tribunen, men man vil gerne tæt på fans og juble, sagde anfører Zeca, mens også Rasmus Falk havde en mening om, at FCK-jublen blev forstyrret af ordensmagten på Celtic Park:

- Jeg synes at der skal være en større forståelse. Vi ville bare gerne juble med dem, der var med os. Vi var i gang med at skabe et kæmpe resultat, så man skal have situationsfornemmelse for, at der er følelser i spil.

- De (tilhængerne, red.) var ekstremt glade, vi var ekstremt glade. Lad os fejre det. Det var en god situation, det var glæde og ikke hovering. Man skal give lov til at fejre, siger Rasmus Falk.