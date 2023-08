Politiet lægger sig fladt ned: - Det er faktuelt forkert

Ordensmagten erkender nu, at de var for hurtige på aftrækkeren, da de meldte ud om slagsmålet foran Parken tirsdag aften

- De var tydeligt forberedt på slagsmål, da begge parter havde tandbeskyttere på og hætter, som kunne trækkes ned over ansigtet.

Sådan sagde Københavns Politi til Ekstra Bladet og flere andre danske medier, efter at ordensmagten tirsdag aften havde stoppet et slagsmål mellem tilhængere fra FC København og Sparta Prag.

Den melding var Sektion 12 - FC Københavns stemnings-skabende fangruppering - alt andet end enig i.

Derfor gik de ud med en meddelelse, hvor de skrev, at det var de tjekkiske fans, som var forberedt på slagsmålet, og at Københavns Politi lavede en brøler, da de lod tjekkiske fans løbe mod Sektion 12-tribunen.

Har intet belæg

Nu erkender ordensmagten så, at de begik en fejl.

Det fortæller Peter Dahl, som er chef for beredskabet i København, til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Vi har kigget på det, som Sektion 12 har skrevet. Og den meget korte konklusion er, at vi ikke har noget belæg for at sige det, som der blev sagt den aften i forhold til, der var en voldsparathed fra begge fraktioner, siger han og fortsætter:

- Vi lægger os forholdsvist fladt ned i forhold til, da vi kommer til Parken med optoget af tjekkiske fans, der skulle vi have gjort det bedre i forhold til at forhindre, at de her 40-50 stykker kunne bryde ud og løbe ned til A-tribunen.

Politiet siger nu undskyld. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Faktuelt forkert

Peter Dahl tilføjer videre, at Københavns Politi kun kan fastslå, at de tjekkiske fans var klar til at udøve vold.

- Vi siger, som vi siger den aften, fordi vi finder nogle tandbeskyttere og hætter, da røgen har lagt sig. Og vi må bare sige, at vi ikke kan se på en tandbeskytter, om den er tjekkisk eller dansk. Vi ved, at de tjekkiske fans udviste aggressiv adfærd, men vi kan ikke sige, om det var aftalt, og om FC Københavns fans også var voldsparate.

Når chefen fra beredskabet i København ser tilbage på udmeldelsen om tirsdagens episode, kan han kun beklage.

Ordene var nemlig decideret forkerte.

Annonce:

- Det er faktuelt forkert, hvad vi har meldt ud. Vi har i hvert fald ikke belæg for at sige, at det, vi finder, var fra begge sider. Vi kan sige, at de tjekkiske fans i den situation var den aggressive part. Og om der stod nogen fra FC København og var klar, det kan jeg ikke sige.

- Så der er beklagelse for, at vi selvfølgelig skulle have sørget for, at de tjekkiske fans ikke kom derned.

Selve kampen i Parken sluttede 0-0. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Maler ikke et skræmmebillede

- Når der bliver begået en fejl, skyldes det mange små fejl. Det er en bred vifte af en masse småting, som går galt. Vi skulle have sørget for, de ikke løb derned.

I meddelelsen fra Sektion 12 skriver fangrupperingen, at Københavns Politi maler et skræmmebillede af fankulturen i Danmark.

Den holder deler Peter Dahl ikke. Og han understreger, at alle i en hvid trøje ikke opførte sig eksemplarisk tirsdag aften.

- Jeg synes ikke, vi maler et skræmmebillede af fankulturen, men her har vi været for hurtige på aftrækkeren.

- Nu spørger du selv, ellers ville jeg ikke komme ind på det. Men jeg må også sige, at de tjekkiske busser får smadret deres ruder, og faktuelt stopper vi et større opløb af FC Københavns-fans, der løber mod B-tribunen efter kampen. Det kan godt være, at vi i den konkrete sag har været for hurtigt ude, men alle, som var til stede med en FCK-trøje på, opførte sig ikke som engle.