Politiet rykkede ud til FCK-fest

Søndag er der fodboldkamp mellem de rivaliserende topklubber Brøndby og FC København, men allerede lørdag tog FC København-tilhængere hul på opvarmningen til storkampen.

På Frihavnskroen på Østerbro havde en gruppe FCK-fans samlet sig, og da de begyndte at bevæge sig mod Trianglen valgte politiet at rykke ud for at se situationen an.

- Vi havde en større gruppe FCK-fans, som havde opholdt sig på Frihavnskroen, og de gik en tur, hvor de fulgtes ad. Der blev affyret noget pyroteknik, men der er ikke nogen anmeldelse om ballade, og vi har ikke konstateret noget, siger Kristian Rohdin, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Han fortæller, at gruppen gik hver til sit, og at det forløb fredeligt.

Ståle Solbakken om muligheden for et mesterskab: Chancerne er mikroskopiske. Video: Discovery Networks Danmark.

Søndagens derby løber af stablen kl. 18 ude i Brøndby, og kampen er en af de udvalgte opgør, hvor der må lukkes flere tilskuere ind, og Brøndby har således fået lov til at lukke 3000 ind på stadion.

Udeholdet fra FCK får ikke lov at få opbakning fra deres fans, så Københavns Politi er opmærksomme på, at fans kunne forsamles andre steder.

- Vi har selvfølgelig fokus på opgøret, men indtil nu er der ikke sket noget, lyder det fra vagtchefen.

Ekstra Bladet dækker kampen mellem Brøndby og FCK samt alle de andre opgør i Superligaen denne søndag.

Se også: Holdkammeraten løfter sløret: De knaldede 12 gange hver nat

Se også: Eriksens klub i sorg: Legende er død

Se også: Brøndby-profil deler stor nyhed

Braithwaite reagerer på skeptiske Laudrup

Troels Bech: - Hvem fanden kan leve med det?

Træt af spillerne: Stop det så!