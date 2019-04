Præsident i kæmpe Fischer-hyldest

Debatten om homofobi har raset i de danske medier de seneste dage, efter at FC Københavns Viktor Fischer fortalte om homofobiske smædesange mod ham fra OB's fans i seneste spillerunde.

Det fik Brøndbys fans til at stemme i under kampen mod FC Nordsjælland.

Hos Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har man også lagt mærke til Viktor Fischers kritik af de homofobiske sange.

UEFA's præsident, Aleksander Ceferin, roser den danske angriber over for TV3 Sport.

- Jeg applauderer ethvert forsøg på at skabe større lighed og retfærdighed og ser fodbolden som en magtfuld katalysator, der fjerner alle forskelle, sociale og religiøse såvel som race- og kønsdiskriminerende.

- Den eneste acceptable forskel er farven på spilledragterne, siger han.

- Jeg skammer mig over, at vi i Europa hver eneste weekend oplever hånlige racistiske og homofobiske tilråb, uden at forstå den ødelæggende og nedbrydende effekt de har.

Artiklen fortsætter under billedet..

Uefas præsident, Aleksander Ceferin. Foto: Tariq Mikkel Khan/Polfoto

Sidste år introducerede UEFA en såkaldt EqualGame Award til folk, som gør noget for at komme ting som racisme og homofobi i fodbold til livs.

Den georgiske spiller Guram Kashia modtog prisen i 2018 for offentligt at tage afstand fra homofobi, vel vidende at det ville gøre ham upopulær i hjemlandet, hvor homofobi er udbredt.

- Det er profiler som ham og Viktor Fischer, der kan gøre en forandring til det bedre, lyder det fra Aleksander Ceferin.

