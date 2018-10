Pres på FCK efter nedtur: - Der skal nok to sejre til nu

PARKEN (Ekstra Bladet): Det så rigtig godt ud for FCK før kampen mod Slavia Prag, men efter nederlaget til tjekkerne i Parken hænger den videre deltagelse i Europa League i en tynd tråd.

- Det bliver svært nu. Bordeaux ser ikke ud til at tage så mange point. Så der skal nok to sejre til - vi skal i hvert fald ikke tabe den næste kamp i Prag.

- Det er pres på os nu i forhold til situationen i gruppen. Vi kan håbe, at Bordeaux vinder hjemme over Zenit, så Zenit har noget at spille for, når de møder Slavia næste gang, sagde FCK-manager Ståle Solbakken.

Han roste sine spilleres arbejdsindsats mod tjekkerne.

Særligt 1. halvleg var nordmanden tilfreds med, og meget havde set anderledes ud, hvis Dame N’Doye havde headet bolden i nettet på halvlegens største chance.

- Det var akkurat så tæt som mod Zenit og Bordeaux. Vi kunne have vundet alle de tre kampe, men vi kunne også have tabt dem.

-Det er de små ting, der afgør det. Vi møder et hold i rigtig god form og giver et lidt billigt mål væk. Derfra havde vi svært ved at komme tilbage og skabe de store chancer.

- Spillerne gav alt, men vi mangler den afgørende aktion. Du kan ikke altid have marginalerne med dig. Det må vi leve med. Sådan er livet, sagde Ståle Solbakken, der ikke ville kalde den tjekkiske sejr for ufortjent.

Andreas Bjelland og Pieros Sotiriou forlader Parken efter nederalget til Slavia Prag. Foto: Jens Dresling

Nu venter lidt af en skæbnekamp om et par uger i Prag, hvor et nederlag med stor sandsynlighed vil sende FC København ud af Europa.

- Slavia Prag er favoritter nu. De har momentum og er i pole position, konstaterede Ståle Solbakken efter det bitre nederlag, der efterlod FCK-kaptajn Andreas Bjelland med en dårlig fornemmelse:

- Jeg synes egentligt, at vi spiller en okay kamp. Vi er bedre end dem i 1. halvleg, men får en skidt start på 2. halvleg, og så er det de små ting, der afgør de her kampe.

- Den sidste skarphed mangler hos os, men når du ikke kan skabe store nok chancer, så skal du spille 0-0.

Se også: Tjekkiske bøller amok i Parken

Se også: Kæmpe FCK-nedtur i Parken

Superligaen Indefra: Storklub bejler til AaB-træner