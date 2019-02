Profiler i problemer: FCK må undvære Fischer

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Der er skadesbøvl i FC København, hvor to af klubbens største profil Dame N'Doye og Viktor Fischer ikke var med i weekendens 6-1-nedsabling af OB.

Selvom FCK ikke ligefrem manglede de to offensiv-profiler, så er der ingen tvivl om, at cheftræner Ståle Solbakken gerne ser dem begge tilbage på banen snarest muligt.

Men det bliver ikke i weekendens udebanekamp mod Randers, at fans af FCK skal forvente at se de to tilbage i vigør. De har begge to lidt problemer med at nå kampen søndag

Viktor Fischer kan med garanti afskrives til kampen, fortæller Solbakken.

- Fischer bliver ikke klar til weekenden. Jeg tager ikke chancer med en, der har været ude så længe.

Måske N'Doye kan få en rolle i weekenden. Foto: Lars Poulsen

- Det er derimod 50/50, om N'Doye bliver klar. Han trænede med halvdelen af træningen. Det var planlagt, sagde Solbakken ved dagens FCK-træning, som Ekstra Bladet overværede.

Endnu mindre meddelsom var den senegalesiske angriber selv.

- Jeg ved ingenting endnu, var således meldingen.

I angrebsveteranens fravær var det Pieros Sotiriou og Jonas Wind, der udgjorde FCKs angrebsduo, men som så mange gange før i sæsonen, var det Robert Skov, der stjal billedet med endnu et hattrick.

