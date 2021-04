Puster liv i drømmen: - FCK spiller for guld

Brøndby-boss: Kan gennemskue FCK-spin

Jess Thorup har de seneste uger fortalt, at 'Brøndby er kæmpe favorit til mesterskabet', og at det nu gælder om at 'samle så mange point som muligt', og at det ser 'rigtig svært ud at blive nummer et'.

Men Skærtorsdag tiltrådte klubbens nye sportsdirektør Peter Christiansen, og han benytter sig ikke af en retorik, hvor guldet er opgivet, selvom løverne ligger nummer fire med ti point op til førstepladsen med ti kampe tilbage og har lukket fjerdeflest mål ind af alle i ligaen.

Det fortæller han i FC Københavns egen podcast 'Klubhuset'.

- Det har været en klart udfordrende sæson, men det er også en sæson, som ikke er slut endnu, og så længe FC København er med i en turnering, så spiller vi efter det, der er muligt, og mesterskabet er ikke afgjort endnu, så i min verden er det stadig det, vi spiller efter, siger Christiansen i podcasten.

- Jeg gider ikke bruge ret meget tid på at snakke om anden-, tredje- eller fjerdepladsen, det gør jeg sgu ikke, siger Christiansen.

FC København indleder mandag slutspillet med en hjemmekamp mod Randers FC, som man tabte til i grundspillets sidste kamp lige før påske.

Man skal helt tilbage til år 2000 for at finde en sæson, hvor FC København er sluttet dårligere end den fjerdeplads, man ligger på i øjeblikket.

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+

FC KØBENHAVNS PLACERINGER I SUPERLIGAEN I DETTE ÅRTUSINDE

4 - 20/21 (22 kampe)

2 - 19/20

1 - 18/19

4 - 17/18

1 - 16/17

1 - 15/16

2 - 14/15

2 - 13/14

1 - 12/13

2 - 11/12

1 - 10/11

1 - 09/10

1 - 08/09

3 - 07/08

1 - 06/07

1 - 05/06

2 - 04/05

1 - 03/04

1 - 02/03

2 - 01/02

1 - 00/01

8 - 99/00

- Wilczek bør starte inde

Overvejer forbud i omklædningsrummet

Verdens bedste overhaler Wozniacki