Ragnar Sigurdsson bliver i FCK

Der var nok mange, der havde dømt Ragnar Sigurdsson færdig i FC København efter denne sæson.

De tog fejl.

FC København oplyser fredag formiddag, at den 34-årige islænding har forlænget sin kontrakt med et år, således han også er i klubben i den kommende sæson. Ragnar Sigurdsson har været meget skadet i dette forår, men alligevel fortsætter han altså i FCK.

- Ragnar ønsker virkelig at spille for FCK og har også vist, at han sætter klubben meget højt med den nye aftale. Han er en erfaren, duelstærk og kompromisløs forsvarsspiller med et stærkt vinder-gen, der kender vores måde at spille fodbold på, siger Ståle Solbakken og fortsætter:

- Samtidig har han også et stort mål om at være en del af Islands landshold, der kan komme til EM næste sommer, så motivationen er stadig stor, selvom han har prøvet meget som spiller.

Godt med lidt kontinuitet

- Vi får nu muligheden for at bygge Ragnars fysik op med en pre-season, og han viste med sine seneste præstationer, at han stadig er en stabil og stærk stopper. Vi er glade for, at han fortsætter i København.

- Det centrale forsvar er et af de steder, vi analyserer på, og hvor der kan ske flere forandringer og rokeringer frem mod næste sæson, og derfor er det også godt med lidt kontinuitet via denne aftale.

Hovedpersonen selv er meget glad for aftalen med FC København.

- FCK er min klub, og København er blevet mit hjem. Jeg elsker at spille for klubben og fansene i Parken, og det var et mål for mig at gøre mig fortjent til en ny kontrakt, da jeg kom tilbage, så jeg er virkelig glad for, at jeg fortsætter her, siger Ragnar Sigurdsson og tilføjer:

- Jeg skal arbejde hårdt for at være så fit og god som muligt, så jeg kan give alt jeg har for at hjælpe klubben og holdet at opfylde vores mål og ambitioner.

Ragnar Sigurdsson var på banen i tre Superliga-kampe for FC København i foråret.

