Ramt af Ståle-fyring: - Det er meget langt fra sandheden

Johan Lange arbejdede i mange år tæt sammen med Ståle Solbakken i FCK og afviser, at nordmanden kørte klubben som et onemanshow. - Han har inddraget mig og andre i alle væsentlige beslutninger, siger den nuværende sportsdirektør i Aston Villa

Johan Lange troede, at det var løgn, da han lørdag morgen læste, at FC København havde fyret Ståle Solbakken.

Den nuværende sportsdirektør i Aston Villa kørte i mange år parløb med Solbakken i FCK, og han fortæller til Ekstra Bladet, at nordmandens fyring både gør ham trist og går ham på.

For han kan ikke genkende billedet af Ståle Solbakken som enehersker i den danske hovedstad.

- Ståle har inddraget mig og også andre i alle væsentlige beslutninger siden 2014, hvor han blev manager.

- Vi var en gruppe mennesker, der sammen arbejdede ud fra en ambition om, at FCK skulle blive en international klub, og det lykkedes. Da kampen mod Manchester United blev fløjtet af, lå FCK mig bekendt nummer 30 på UEFA’s rangliste og havde aldrig været så højt før.

- Og i foråret var vi nummer 14 på listen over klubber uden for de europæiske top 5-ligaer, der har leveret flest spillere til top 5-ligaerne.

- Ståle forsvarede den ambition og skabte en forståelse for, hvad det krævede i en fodboldverden, hvor meget har ændret sig de seneste år, siger Johan Lange, der i sommer tog imod et tilbud om at blive sportsdirektør i Aston Villa.

Ståle er fortid i FCK. Foto: Ritzau Scanpix/ Liselotte Sabroe

Han var i FC København i godt ti år ad to omgange. De sidste seks år var han teknisk direktør, og selvom han ikke var så synlig i medierne, havde han internt et stort ord at skulle have sagt.

- Hvis nogen tror, at Ståle Solbakken kørte FCK som et onemanshow, tager de fejl. Det er meget langt fra sandheden.

- Han gav folk lov til at arbejde og udvikle sig, og så tog han al støjen udadtil. FCK gennemgik en kæmpe organisatorisk forandring, og det er faktisk det, jeg er mest stolt over, siger Johan Lange og påpeger, at flere i organisation i den periode voksede:

- Daniel Rommedahl er kommet i bestyrelsen i ECA (European Club Association, red.), Sune Smith-Nielsen er blevet en af de mest markante personer inden for talentudviklingen i Danmark, og jeg selv er endt i Premier League.

- Det var ikke sket, hvis ikke Ståle havde skabt rammerne og givet os plads.

FC København begrundede fyringen af manager Ståle Solbakken med dårlige sportslige resultater – særligt i Superligaen – i hele 2020.

Københavnerne sluttede langt bag FC Midtjylland i sidste sæson og har med fire point i de første fire kampe og en kikset Europa League-kvalifikation fået en skidt start på denne sæson.

Alligevel ramte det som en bombe, da FCK lørdag morgen valgte at fyre Ståle Solbakken.

Solbakken og Johan Lange arbejdede tæt sammen i mange år. Foto: Jens Dresling

- Det rammer også mig personligt, for jeg har været så stor en del af det i så mange år. Og jeg er meget overrasket over, at det blev udfaldet.

- Hvorfor?

- Fordi det i FC København i mange år har været et kendetegn ved kulturen, at man troede på den metode, man arbejdede ud fra.

- Når det blæste, og det gjorde det i perioder, rykkede vi altid tættere sammen og fortsatte med at arbejde ud fra vores filosofi. For vi vidste, at det nok skulle vende igen.

- Alt det har Ståle kæmpet hårdere for, end omverdenen har været klar over, siger Johan Lange.

Ståle Solbakken er foreløbig blevet afløst af U19-træneren Hjalte Bo Nørregaard på trænerbænken, mens bestyrelsesmedlemmet William Kvist midlertidigt har overtaget det sportslige ansvar i den kriseramte københavnske klub.

FCK møder søndag AaB i Parken.

Kvist afviser blankt: Skal ikke være sportschef

Uro i kulissen: Bagom Ståles chokfyring