Rasende FCK-profil: - Jeg skal passe på, hvad jeg siger

PARKEN (Ekstra Bladet): Et bad var ikke nok til at få Nicolai Boilesen til at køle ned.

FCK-profilen kogte stadig, da han efter en lynomklædning mødte pressen efter det pinlige 1-2-nederlag til Randers FC i Parken.

- Jeg skal passe på, hvad jeg siger lige nu. Jeg synes, at det er elendigt. Der er så mange ting, der ikke er godt nok.

- Så kan man snakke om marginaler, men det kan vi ikke bruge til noget i sidste ende. Det er simpelthen bare ikke godt nok, sagde den blonde forsvarsspiller, der havde svært ved at sætte fingeren på, hvad der er galt i FC København for tiden.

Randers-jubel i Parken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men mentalt ramt er holdet helt tydeligt, hvad Boilesen også erkendte efter nederlaget, der sendte FCK helt ned på tiendepladsen i Superligaen.

- Fodbold er meget oppe i hovedet. Hvis du af en eller anden årsag tvivler, træffer du valg, som du ellers ikke ville have gjort.

- Derfor snakker man om at gøre ting på rygraden og gøre ting på automatismer. Men det eneste, vi gør på automatismer i øjeblikket, er at lave fejl.

Flere gange gentog han, at 'han skulle passe på, hvad han sagde lige nu', men man kan ikke sige, at han holdt igen af den grund, da han evaluerede FCK-holdets indsats:

- Ingen hold i verden spiller godt hver sæson, men jeg har ikke oplevet et så lavt bundniveau før. Der skal for lidt til, at korthuset vælter.

- Jeg tror, at det eneste, vi skal koncentrere os om, er næste kamp og prøve at komme i top-6.

Peter Ankersen ærgrer sig over sin afbrænder til allersidst. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der har været ekstremt meget blæst omkring FCK de seneste uger, og Ståle Solbakken tændte med sit interview yderligere op under ilden i København.

- Men det her har ikke noget at gøre med, hvad der sker rundt omkring klubben. Det har intet med ny træner at gøre, intet med nyt system eller vejret at gøre.

- Det er kun én, der har ansvaret: os spillere. Jeg føler mig flot over, at vi ikke leverer. Jeg ved godt, at jeg er sortseer lige nu, men der er ikke så meget andet at sige, end at det er elendigt.

- I er ikke blevet påvirket i optakten af al den snak, der er rundt om Ståle-interviewet?

- Hvis der er nogen, der er blevet det, så er de bare ikke professionelle nok. Det er en del af det at være professionel fodboldspiller.

- Lige nu er der et corona-helvede, der har ødelagt hele verden på mange punkter. Det ville være pinligt, hvis vi brokkede os over, at der skete en enkelt ting eller to i vores dagligdag, lød det fra Nicolai Boilesen, der lå som en af stopperne i Jess Thorups nye 3-4-1-2-system.

Den nye træner har foreløbig forkastet Ståle Solbakkens faste firekæde, og hidtil har det ikke virket. For nu at sige det mildt.

- Men om vi havde spillet med seks nede bagved og fire oppe foran. Om Pep Guardiola eller en kylling sad ude på bænken, havde det ikke ændret på, at der er rigtig mange ting, hvor det bare ikke er godt nok, sagde Nicolai Boilesen, inden turen gik hjem til en formentlig søvnløs nat.

