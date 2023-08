Rasende Neestrup: - Ramt på min stolthed

FCK-træneren kalder starten på kampen mod Breidablik for et lavpunkt i hans tid i klubben

FC København var næsten ikke til at kende.

De danske mestre var storfavoritter til at slå islandske Breidablik i Parken, men det var slet ikke til at se i kampens første halve time.

- Det var et lavpunkt for mig. Jeg føler mig ramt på min faglige stolthed, må jeg indrømme. Jeg håber og forventer, at vi aldrig nogensinde igen i min FCK-tid rammer et så dårligt niveau. Det har cheftrænere og spillere et samlet ansvar for, lyder det med alvorlige miner fra FCK's cheftræner, Jacob Neestrup efter kampen.

FCK-bossen var chokeret over, hvordan hans mandskab greb kampen an.

- Jeg synes, vi laver nogle fejl på bolden strukturelt - og det er det værste for mig - men også nogle tekniske fejl. Målet ryster os. Det må vi bare erkender. Og derfra blev det ikke bedre i de næste 20 minutter.

- Det her var bare en halv dag på kontoret, som er anti-FCK for mig. Og det vil vi ikke se igen. FC København skal præsentere sig på en meget bedre måde, end det vi går i starten i dag. Længere er den ikke, siger Jacob Neestrup.

Foto: Jens Dresling

Han tager gerne sin del af ansvaret for nedsmeltningen i første halvleg.

- Når vi præsterer på den måde, så skal træneren være den første, der kigger på sig selv. Og det skal jeg nok gøre, siger han.

Flåede 19-årig ud

Efter 30 minutter havde Jacob Neestrup set nok fra særligt sin centrale midtbane William Clem.

Det 19-årige talen blev flået ud til fordel for Elias Achouri, og det gav FCK kontrollen over kampen igen.

Men den hårde konsekvens kan ikke undgå at påvirke unge Clem.

- Vi kan ikke skelne til om folk er 16, 20 eller 32. Den er selvfølgelig hård for William. Han kommer til at spille mange store kampe for FC København i fremtiden, og vi skal nok få ham tilbage på rette køl, siger Jacob Neestrup.

- Hvordan tog han det?

- Han er skuffet og ked af det. Det siger sig selv. Men han har et job og vi har et job. Det har været en lang optur for William. Og nu skal trænere, ledere, holdkammerater og fans være dygtige nok til at hjælpe en ung knægt tilbage på sporet, lyder det fra FCK-chefen.

Trods en mareridtsstart på kampen fik FCK i den grad spillet sig op.

Det blev til en 6-3 sejr i Parken, og dermed er de samlet videre i Champions League-kvalifikationen med cifrene 8-3.

Nu venter to opgør mod tjekkiske Sparta Prag i næste runde.