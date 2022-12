Reagerer på straf: Helt uacceptabel brug af pyroteknik

FC København er skuffet over tilskueradfærden på Sektion 12 under Champions League-kampen mod Borussia Dortmund tilbage i november

Lige knap 600.000 kroner og et fan-afsnit uden nogle fans lød straffen på fra UEFA, efter at FC Københavns tilskuere gik pyro-amok i Champions League-kampen mod Dortmund tilbage i starten af november.

Kæmpe FCK-straf: Skal lukke tribune

Den hårde straf har nu fået direktør Jacob Lauesen til at reagere.

- Vi tager straffen til efterretning.

- Det ærgrer os meget, at tilskueradfærden til kampen har så store økonomiske og markante sportslige konsekvenser for klubben.

- På trods af at vi i forbindelse med kampen gjorde en stor indsats for at undgå problemer på tribunerne, må vi også erkende, at der var en farlig, massiv og helt uacceptabel brug af pyroteknik, som klubben nu bliver straffet for, siger Lauesen via FC Københavns hjemmeside.

Lige før starten af anden halvleg startede et sandt pyro-inferno på Sektion 12, hvor utallige romerlys, bomberør og batterier blev fyret af.

Billederne gik verden rundt, men konsekvenserne er så alvorlige, at Jacob Lauesen vil skærpe indsatsen mod pyroteknik på tribunen.

- Vi vil skærpe vores indsats for at mindske brugen af pyroteknik, og vi må endnu engang opfordre kraftigt til, at vores fans overholder reglerne. Det har meget alvorlige konsekvenser for både klub og fans at bryde dem.

Københavnerne er færdige i Europa for i år, hvorfor straffen tidligst udløses i næste sæson.

De to kampe mod Dortmund i gruppespillet bød ikke kun på ekstremt brug af pyroteknik. I det første opgør i Tyskland var der nemlig voldsomme optøjer blandt de to holds fans. Det kan du læse mere om nedenfor.

