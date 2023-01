Reagerer på vildt rygte

Victor Kristiansens præstationer i FCK-trøjen bliver bemærket rundt omkring i Europa.

Torsdag kunne engelske The Telegraph melde, at Premier League-klubben Leicester er interesseret i at hente den 20-årige back.

Men det er ikke noget, som hovedpersonen selv har hørt det mindste til.

- Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt noget. Så det forholder jeg mig egentlig til. Jeg er FCK-spiller, og jeg har fokus på at komme tilbage i god form, og så spiller vi mod Silkeborg den 19. februar, siger han til den fremmødte presse i forbindelse med torsdagens træning.

20-årige Victor Kristiansen har allerede spillet 73 kampe i FCK-trøjen. Foto: Lars Poulsen

Kæmpe skulderklap

Men selvom han - i hvert fald officielt - ikke selv kender noget til rygtet, så glæder han sig over, at hans præstationer bliver bemærket i en sådan grad, at et så stort rygte er opstået.

- Det er da dejligt at høre. Det er verdens største liga, så det er da et kæmpe skulderklap, at der bare florerer rygter om det.

Den unge back, der kommer fra FC Københavns ungdomsafdeling, lægger heller ikke skjul på, at karrieren i den grad har taget fart i løbet af kort tid.

Men det betyder ikke, at et skifte skal ske lige nu og her.

FCK-backen er lige nu på blokken i Leicester ifølge det engelske medie The Telegraph. Foto: Lars Poulsen

- Jeg er 20 år gammel, og jeg har ikke noget problem i at vente, siger 'VK', men lægger samtidig ikke skjul på, at han er klar, hvis det skulle ende med at ske.

- Jeg synes egentlig, jeg har pakken til at komme derover (Premier League, red.). Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, hvis det er noget, der kommer på bordet, men nu må vi se.

PC: Host op!

Ifølge The Telepgraph skulle Leicester være villige til at betale mellem 40 og 60 millioner kroner på at hente FCK-backen, men de skal finde en langt større check frem, hvis det skal ske.

Det fastslår sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen, da Ekstra Bladet forholder ham til den beskrevne pris.

Sportsdirektør i FC København, Peter 'PC' Christiansen, kommer ikke til at sælge Viktor Kristiansen for under 60 millioner, slår han fast. Foto: Lars Poulsen

- Han har jo været inde i en fantastisk udvikling, og han burde nok også havde været med til VM, men det er let at kigge i bakspejlet. Det er en fantastisk spiller, som vi har en lang aftale med, og vi er glade for ham i FC København.

- Jeg kan i hvert fald garantere, at han ikke kommer til at forlade FCK for 60 millioner eller mindre.

