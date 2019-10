Rejser kloden rundt for at møde Bendtner

Nicklas Bendtner hakkede tirsdag et par bolde i kassen, da FC København slog Brøndby IF i Reserveligaen, og den danske angriber ser ud til at komme i bedre og bedre form, hvorfor han formentlig snart kan overføre det til FC Københavns førstehold.

For her mangler Nicklas Bendtner stadig at slå til.

Men fortiden, den kan ingen tage fra den 31-årige FCK-spiller.

Med en flot fortid på A-landsholdet og en klubkarriere, der tæller klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg er Nicklas Bendtner et navn internationalt. Og åbenbart også på den anden side af kloden.

Thomas kom langvejsfra for at møde Nicklas Bendtner. Mød ham i indslaget her! #fcklive #sldk https://t.co/Uve6yTNMQT — F.C. København (@FCKobenhavn) October 16, 2019

Danskeren havde således besøg fra Singapore forleden, da han var på træningsbanen.

- Ham er faktisk en rigtig god angriber. Fysisk stærk og god på hovedet. Og nogle gange er han også en sjov fyr - han har stjernekvalitet. En lysende fodboldstjerne fra Danmark, siger Thomas Choy i et indslag, FCK's hjemmeside har bragt.

I indslaget kan man se, hvordan Thomas Choy har købt og medbragt Bendtner-trøjer, som han håber på at få signeret.

- Jeg venter bare på ham. 'Praise the Lord', siger Bendtners store fan.

Den 31-årige Nicklas Bendtner signerer naturligvis en trøje eller to, og han er glad for støtten.

- Det er cool, at han er kommet så langt.

Thomas Choy fortæller til FC Københavns hjemmeside, at han blev fan af dansk fodbold, da han var barn. Det var især på grund af VM i Mexico i 1986, hvor Danmark havde spillere som Preben Elkjær, Michael Laudrup og Søren Lerby.

Det er ikke første gang, at fans er kommet langvejs fra for at se deres idol. Da Daniel Agger spillede i Brøndby, var der jævnligt udenlandske fans, der kom forbi den københavnske vestegn. Blandt andet var der et par amerikanske kvinder, der engang kiggede forbi.

Storby brænder: Nu truer det årets kamp