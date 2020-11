Respekt for Ståle, men Thorup vil revolutionere FCK

Med en ny formation kom det allerede i Jess Thorups debutkamp i spidsen for FC København til udtryk, at han ikke er kommet til hovedstaden for at spille videre på de samme melodier, der de seneste år har lydt hos løverne.

- Jeg er ikke bange for at påtage mig et projekt, hvor der skal ændres nogle ting, og hvor der skal arbejdes hårdt for at få vendt tingene.

- Det synes jeg jo er en af mine vigtigste opgaver, lyder det fra Jess Thorup, da Ekstra Bladet møder ham til en snak om det fremtidige FC København.

Én ting fortryder han stadig

Og forandringen bliver synlig, slår cheftræneren fast.

- Jeg tror da, at vi kommer til at se en ændring af FCKs tilgang til kampene. Det giver jo ingen mening for mig at køre videre i den tråd, der har været.

- Der må være en grund til, at man har søgt forandring, og den forandring skal jeg jo prøve at komme med på min måde og min måde at tænke fodbold på, uddyber Thorup.

Tænker ikke på, hvad der har været

Det er nogle store sko, som Jess Thorup er trådt i efter afskeden med Ståle Solbakken, der med otte danske mesterskaber og fire pokaltriumfer næppe bliver glemt i hovedstaden lige foreløbigt.

- Du overtager jo også en arv, der på mange måder er præget af Ståle Solbakkens skygger. Var det noget, du gjorde dig tanker om, da du tog jobbet?

- Jeg tænker ikke så meget på, hvad der har været, og hvordan det er gjort. Jeg tænker på, hvad retning jeg kan gøre det i, og hvordan jeg kan hjælpe FCK tilbage på ret spor og skabe en ny kultur, en ny æra indenfor FCK og ikke kigge så meget på de fantastiske resultater, som Ståle har lavet her.

- Jeg skal ikke efterligne det, der har været, selvom man har haft kæmpe succes med det.

- Jeg er med på, at tidligere tiders succes skaber fremtidens forventninger, og de forventninger er store, men jeg skal prøve at gøre det på min måde, slår cheftræneren fast.

