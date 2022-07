Revser AaB-fans: - Intet med fodbold at gøre

FC København fik de tre point med fra Aalborg på trods af en sløv indledning på kampen.

Alligevel var stemningen trykket i FCK-truppen efter sejren, da Kamil Grabaras sammenstød med Mathias Ross stadig sad i kroppen på københavnerne.

- Det så utrolig grimt ud. Han fik en flænge i ansigtet og var groggy, samtidig med at han havde ondt i kæben og tænderne, lød den status, som holdkammerat Nicolai Boilesen kunne give, inden han fortsatte.

Nicolai Boilesen giver ikke meget for AaB-fansenes opførsel i forbindelse med Kamil Grabaras (billedet) hovedskade. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg synes, Ross skulle have forudset, han ikke kunne nå bolden. Jeg er sikker på, det ikke var med ond vilje, men jeg synes, det var så tydeligt, Grabara ville nå bolden først, så Ross skulle have trukket sig.

Nicolai Boilesen var tilsyneladende hverken tilfreds med tilskuerne eller dommeren i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Da Kamil Grabara kom på benene igen og forlod banen, var det med hujen og jubel fra AaB-fansene, der stadig bærer nag fra dengang, da Kamil Grabara tyrede en bold op på tribunen og ramte en 13-årig AaB-fan i ansigtet.

- Jeg er med på, at man ikke kan lide Kamil i Aalborg, men at de giver ham den salut på vej fra banen, det kommer jeg aldrig til at forstå. Det er en alvorlig hovedskade, og det har intet med fodbold at gøre, men det må AaB-fansene selv ligge og rode med, lød det fra Nicolai Boilesen.

Mathias Ross erkendte, han ramte Grabara hårdt - dog uden ond vilje. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mathias Ross, der selv kom galt af sted ved sammenstødet, var ked af episoden, men fastholdt, at der intet ondt var i sammenstødet.

- Han fik et ordentligt slag, men jeg havde kun øjne på bolden og prøvede at komme først. Det kan godt ske, jeg skulle have haft et gult kort, da jeg ramte ham hårdt, men det var i hver fald ikke med vilje, og det havde intet at gøre med, at det var Kamil Grabara, slog Mathias Ross fast.

FC København oplyste efter kampen, at Kamil Grabara er kørt på hospitalet og skal overnatte der til observation.

