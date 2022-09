Revser Brøndby-fans: Hvad laver de her?

FC Københavns Nicolai Boilesen er fuldstændig uforstående over for, hvad Brøndby-tilhængere laver i Tyskland.

Det siger han, efter en FCK-fan mandag aften blev overfaldet af en større gruppe hooligans fra både Dortmund og Brøndby.

Foto: Lars Poulsen

- Generelt vil jeg sige, at det at overfalde andre mennesker - uanset hvem man holder med - er helt hen i vejret. Jeg kan dog ikke se, hvad Brøndby-fans har at gøre hverken her i Tyskland eller i Champions League. Den del forstår jeg heller ikke.

Et vidne har tidligere på dagen fortalt til Ekstra Bladet, hvordan der var adskillige Brøndby-fans til stede i Dortmund mandag aften, hvor en gruppe på 50-70 personer endte i et sammenstød med flere FCK-tilhængere. En hændelse, tysk politi sidenhen bekræftede.

På Signal Iduna Park tirsdag aften var der samtidig også en række personer, der erklærede sin støtte til FC Københavns ærkerival.

Ekstra Bladet har mødt et vidne til det overfald, der fandt sted i Dortmund mandag forud for Champions League-opgøret mellem Dortmund og FC København

Blandt de mange Dortmund-fans på endetribunen die Gelbe Wand (den gule mur, red.) var der således et stort flag med et Brøndby-logo, mens et banner også havde teksten: HADER FCK.

Men selvom Nicolai Boilesen, der fik de sidste små ti minutter på banen i 3-0-nederlaget, ikke kan se, hvad Brøndby-fans har at gøre i det tyske, så har han én kraftig appel.

- Uanset hvilke fans, det har været, så hold det til at ville skabe en fantastisk kulisse. Det får de jo gjort, og det gjorde vores fans også. Det er jo det, der er fedt, og det er derfor, vi elsker fodbold. Det er kærligheden til fodbold, og det burde være det, der overskygger alt andet.

- Og så ellers heppe på ens eget hold frem for at rende rundt og te sig på den måde, tilføjer han.

Tysk politi kunne tirsdag morgen fortælle til Ekstra Bladet, at der i forbindelse med det voldelige sammenstød i den centrale del af Dortmund er blevet rejst flere sigtelser, ligesom at to var kommet lettere til skade.

Det vides dog ikke, om hændelsen på nuværende tidspunkt har ført til anholdelser.

