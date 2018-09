Køber aktier for millioner i FCK-selskab: Derfor er det positivt

Sidste sæson blev sportsligt ingen succes for FC København, der blot sluttede som nummer fire i dansk fodbolds bedste række, men i denne sæson er der oprejsning på banen, hvor Ståle Solbakkens mandskab som det eneste danske hold er i et europæisk gruppespil, og hvor klubben fører Superligaen efter ni runder. Der lader med andre ord til at være bedre tider på vej på banen for den ambitiøse fodboldklub.

Også uden for banen går det fremad.

Aktien i selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, er gået frem og ligger omkring kurs 90. For et år siden var aktien godt i gang med et fald og var i december under kurs 70. Siden er den steget, og det er blandt andet bestyrelsesmedlem og storaktionær Erik Skjærbæks skyld.

Erik Skjærbæk har på under et år købt aktier i Parken Sport & Entertainment 34 gange. I alt har han købt aktier for lige over ni millioner kroner. Rigmanden sidder på 22,89 procent af de udbudte aktier.

Og da PSE-aktien ikke er en spekulativ aktie, kan det være udtryk for to ting: Enten vil Erik Skjærbæk have mere indflydelse i selskabet, eller også er der bedre tider på vej. Måske endda en kombination.

Ifølge Lau Svenssen, chefanalytiker ved Aktieinfo, er Skjærbæks opkøb et udtryk for bedre tider i Parken Sport & Entertainment.

- Vi argumenterede for, at man skulle købe den, da den lå i kurs 70, og det er stadig moderat, hvis man tror på den. Det begynder at gå den rigtige vej for selskabet. Så det er et positivt tegn, siger han til tipsbladet.dk.

Tipsbladet.dk har søgt Erik Skjærbæk for en kommentar - han har dog ikke ønsket at fortælle, hvorfor han køber flere og flere aktier i Parken Sport & Entertainment, men ifølge Lau Svenssen blæser der positive vinde over selskabet, blandt andet fordi man har været i stand til at få solgt underskudsforretningen Fitnessdk fra.

Da PSE købte Fitnessdk i 2006, var det for 300 millioner kroner. Efter flere år med stort underskud blev selskabet tidligere i 2018 solgt fra for 100 millioner kroner. Dermed er Telia Parken tilbage, FC København, Kontorejendomme, Lalandia samt det fællesejede E-sports selskab, North. Og det, at Fitnessdk ikke længere er den klods om benet, er ene og alene positivt for selskabet, mener Lau Svenssen.

- Nu kan de begynde at se fremad. De har jo tidligere haft planer om at bygge noget mere - et outlet ved Billund, og så ville man bygge noget nyt (en Lalandia), der skulle ligge i Motala i Sverige. De har ikke mere, der skal sælges fra. Nu handler det for dem, om de har power til at ekspandere eller lave noget, hvor de kan få pengene til det, siger Lau Svenssen.

Resultaterne på fodboldbanen har dog ikke den store betydning for Parken Sport & Entertainment-aktien, vurderer Lau Svenssen.

- Så længe den er under 100, mener jeg, det er et fornuftigt køb. De har jo aldrig været i stand til at få fodboldbegejstringen tilbage ind i aktien, så det er mere det andet. Lalandia er en udmærket forretning, siger han.

Med en aktuel aktieværdi på 90 har Erik Skjærbæk en aktieværdi i selskabet på 203 millioner kroner.

Så længe han holder sig under 33 procent af aktierne i selskabet, skal han ikke fremsætte et købstilbud på de resterende aktier.

Herunder kan du se alle hans aktiekøb det seneste års tid.

Dato Antal aktier Kurs Samlet pris 23. oktober 2017 13200 75,65 998580 31. oktober 2017 4000 73,95 295800 1. november 2017 1500 73,2 109800 2. november 2017 3500 73,78 258230 3. november 2017 4000 74,5 298000 6. november 2017 2279 74,09 168851,11 7. november 2017 5721 73,14 418433,94 8. november 2017 2000 72,87 145740 9. november 2017 2000 72,59 145180 10. november 2017 2000 71,74 143480 20. november 2017 4500 72,73 327285 21. november 2017 6000 73,25 439500 22. november 2017 3000 73,16 219480 12. marts 2018 3000 70,78 212340 13. marts 2018 2143 70,95 152045,85 14. marts 2018 2891 71,66 207169,06 15. marts 2018 3000 72,87 218610 16. marts 2018 2766 74,33 205596,78 19. marts 2018 2500 75,05 187625 20. marts 2018 2500 75,6 189000 21. marts 2018 2500 75,68 189200 22. marts 2018 3500 75,43 264005 23. marts 2018 5550 75,42 418581 26. marts 2018 3000 76,35 229050 27. marts 2018 9000 76,78 691020 29. august 2018 3000 83,68 251040 30. august 2018 10000 84,66 846600 31. august 2018 4228 89,93 380224,04 7. september 2018 13 90 1170 10. september 2018 1000 90 90000 11. september 2018 3000 90 270000 13. september 2018 115 90 10350 14. september 2018 221 90 19890 17. september 2018 1447 89,94 130143,18 I ALT 119074 9132019,96

I seneste regnskabsår ejede Erik Skjærbæk 2194732 aktier, svarende til 22,22 procent af den samlede kapital. Dags dato ejer Erik Skjærbæk 2260106 aktier, svarende til 22,89 procent af den samlede aktiekapital. Der er udbudt 9875200 aktier i Parken Sport & Entertainment.

