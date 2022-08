Ringen er sluttet: Cornelius er en kæmpe FCK-gevinst

Andreas Cornelius er solgt to gange og købt to gange af FCK, der har scoret 44 millioner i overskud på angriberen gennem årene

Andreas Cornelius er tilbage. Onsdag aften blev det officielt, at den danske landsholdsangriber vender retur til FC København efter flere år i udlandet.

Han har skrevet under på femårig aftale med de danske mestre - og han er dermed kommet hjem for at blive.

Det må man i hvert fald gå ud fra, selv om han har været lidt af en fodboldnomade, siden han første gang skiftede fra FC København i 2013.

Men klubben har en helt speciel plads i hans hjerte, og derfor var der ingen tvivl, da afsavnet meldte sig på banen. Cornelius ville ganske enkelt hjem til den danske hovedstad.

- Der har været en del klubber fra alle mulige steder og store ligaer. Men det her er en anden situation, fordi jeg fik lov af Trabzon til at komme hjem. Jeg bad dem om at finde en løsning, siger Cornelius kort efter sin præsentation.

FC Københavns fans er jublende glade for genforeningen. De har fået en målhelt og en fanfavorit tilbage.

Og til trods for, at FC København må betale Trabzonspor et beløb på 45 mio. kr. har mestrene slået transferrekord i Superligaen. Men det betyder ikke noget, fordi den 29-årige angriber har været en rigtig god forretning for klubben gennem årene.

Det viser en gennemgang af alle de handler, som har involveret Andreas Cornelius og FCK de seneste ni år.

Faktisk har Andreas Cornelius været en ren pengemaskine for FC København, siden han første gang blev solgt til Cardiff i Premier League i 2013 for et rekordbeløb på 75 mio. kr.

Men opholdet blev ingen succes. Ståle Solbakken slog til og hentede ham tilbage til FCK blot ét halvt år senere for 26 mio. kr.

Andreas Cornelius fik en fin modtagelse, da han onsdag eftermiddag landede i Roskilde Lufthavn.

Der var en stor kagemand til Andreas Cornelius, da han landede i Roskilde.

Siden spillede 'Corner' tre en halv sæson i FCK, inden Atalanta købte ham fri. Klubben betalte et beløb i niveauet 37 mio. kr.

Efterfølgende fik FCK yderligere tre mio. kr. i kassen, da han blev solgt fra Atalanta til Parma.

Til gengæld var der ikke penge i kassen til FCK, da Andreas Cornelius sidste sommer skiftede fra Parma, der var rykket ned i Serie B, til Trabzonspor.

Her blev han en markant profil med 15 scoringer, hvilket var med til at sikre klubbens første mesterskab i 38 år.

Det lød voldsomt, da FCK skulle smide 45 mio. kr. på bordet for at få Andreas Cornelius hjem.

Men når det samlede regnskab bliver gjort op, så har FCK et overskud på 44 mio. kr. på Andreas Cornelius.

Fan-favoritten har været en super-god forretning for FCK.

