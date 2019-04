Ro på, FCK: Skræktal åbner guldkamp

PARKEN (Ekstra Bladet): Skærtorsdag spillede FC København sig et stort skridt nærmere Superliga-guldet, da de med 3-0-sejren mod FC Midtjylland øgede forspringet i toppen til otte point og 13 mål, men ser man på, hvilke kampe der venter FCK, så er der tale om deciderede skræktal for løverne.

2. påskedag skal FC København til Farum for at spille ude mod FC Nordsjælland på en bane, hvor FCK ikke har vundet de seneste ni (9!) Superliga-kampe, og der resterer også et indbyrdes opgør i Herning, hvor FCM har slået FCK de seneste fire gange i Superligaen.

Taber FCK de to kampe, så er forspringet i princippet kun på to point, der skal hentes på yderligere fire kampe. Forudsat FCM vinde deres kampe naturligvis.

- Så længe der er en mulighed for, at det pointmæssigt kan lade sig gøre, så skal vi gøre os den tjeneste, at vi jagter det og ikke bare giver op.

- Vi må håbe, at FCK snubler lidt til sidst, så vi får en chance mere for at gøre det, siger FCM-træner Kenneth Andersen, da Ekstra Bladet stiller spørgsmålet, om guldet røg med nederlaget i Parken.

- FCK vinder aldrig i Farum og taber altid i Herning. Det er seks point. Hvad gør, at I henter de sidste to point?

- Jamen, så skal de finde et sted at smide to point mere. Så længe regnestykket kan lade sig gøre, så tror vi på det, siger Kenneth Andersen.

Også FCK-træner Ståle Solbakken har kig på det resterende program med særligt fokus på mandagens kamp mod skrækmodstanderen FC Nordsjælland på kunstgræsset i det nordsjællandske.

- Vi vidste jo, at vi skulle spille i Farum næste gang, men nu har vi i tillæg fået målforskellen på vores side, så der bliver vi svære at hente.

- Så nu skal de faktisk tage ni point mere end os i de sidste seks kampe, siger Solbakken.

- Jeg synes faktisk, at vi havde et godt tag på FC Nordsjælland - ikke i 2-2-kampen senest, hvor de var hakket bedre end os, men i kampen før, hvor vi spillede om bronzen, der var vi klart bedre, siger Solbakken.

- Det er ikke sådan, at det har været helt skidt deroppe, men der var en periode, hvor Willam og Delaney spillede på midten og lignede nogen, der aldrig havde spillet fodbold før, der så det ikke godt ud, griner Solbakken.

Denis Vavro med den dobbelte målskytte Dame N'Doye efter 3-0-sejren over FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

Også spillerne har fokus på FCK's næste modstander og forspringet på otte point.

- Personligt synes jeg, at 3-0 i Parken var misvisende, men nu er der en smule længere vej til toppen end før.

- Vi spiller jo fodbold for at opnå og ikke for at lægge os fladt ned. Men vi er heller ikke urealistiske mennesker, vi kan selvfølgelig godt se alvoren i det, for der er mange point, der skal hentes, og der skal bedes til de højere magter, siger FCM-krumtap Erik Sviatchenko, der dog ikke får hjælp af, at FCK tager let på det.

- Otte point smager af noget, men der er stadig seks kampe igen. Det er fuld fokus hver eneste gang for at tage en sejr mod guld hver eneste, siger Viktor Fischer.

- Nu skal vi op til Farum, og der har vi det altid svært. Vi får alle mulige statistikker smidt i hovedet op til den kamp, så vi skal vise en ny styrke deroppe på mandag.

- Jeg har intet imod at spille i Nordsjælland. Jeg har to gange uafgjort, og det er jeg meget stolt af, siger Fischer med et grin.

Hvis Fischer og FCK mandag atter er stolte over et enkelt point, vil forspringet være skrumpet til seks point med FCM-sejr mod Brøndby, og så lugter ulvene nok blod igen.

Foreløbig kan de glæde sig over, at seneste FCK-sejr i Farum ligger tilbage til 15. april 2013 – altså dengang, hvor Fischer stadig var i gang med sin første sæson af tre på førsteholdet i Ajax.

Siden kom han til Middlesbrough og Mainz, inden han vendte hjem til FCK og trods alt står med gode kort på hånden for at blive kronet som mester i maj.

