Robert Skov tog papparazzi-billede: - Fik den helt store sviner

Robert Skov forsøgte under en ferie i London for nogle år siden at tage et billede af Tottenham-spilleren Benoît Assou-Ekotto i smug, men slap ikke helt godt fra det

Hvis man skal fotografere nogen, uden de opdager det, er det en god idé at slå blitzen fra…

Så meget lærte Robert Skov i det mindste, da han for nogle år siden legede paparazzi-fotograf London.

Det afslører FCK’s Superliga-topscorer selv i podcasten Hr. København.

Landsholdsspilleren var i den engelske hovedstad med sin familie og havde en konkurrence kørende med sin storebror, Frederik.

De skulle se, hvem der kunne spotte flest celebrities i London, og ved en skøjtebane så Robert Skov den daværende Tottenham-spiller Benoît Assou-Ekotto.

Det fik ham til at fiske sin nye iPhone frem og i smug tage et billede af landsholdsspilleren fra Cameroun.

- Han er ret genkendelig, og jeg vil lige tage et billede af ham, så jeg kan fortælle de andre, at jeg havde set ham. Nu det var en konkurrence.

- Det ender med, at jeg glemmer at slå blitzen fra, så jeg blitzer hele rummet op og bliver selvfølgelig opdaget, fortæller Robert Skov i podcasten.

Den daværende Tottenham-spiller Benoît Assou-Ekotto var ikke glad for at blive fotograferet i smug. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Den nuværende landsholdsspiller går tilbage til sine forældre og bror, men får hurtigt selskab af en, der ikke er helt tilfreds med den danske fotografs ageren.

- Der kommer en supermodel hen imod os og siger, at jeg skal slette det der billede, og at der ikke var så god stemning, fortæller Robert Skov.

Han får dog noget for at slette billedet. Modellen lover, at han i stedet kan få et billede sammen med Benoît Assou-Ekotto, der mellem 2006 og 2015 spillede for Spurs.

- Jeg kommer derned, og han er overhovedet ikke tilfreds, og jeg får den helt store sviner af Benoît Assou-Ekotto. Der var ikke helt god stemning, siger Robert Skov, der med egne ord ikke har taget billeder af andre siden…

- Det var dagens lektie. Jeg fik billedet med ham og fik også lagt det op på Instagram dengang, men det har jeg så slettet.

23-årige Robert Skov blev med 29 scoringer topscorer i Superliga i det netop overståede sæson, og kanonkongen fra FC København kan få sin landskampsdebut, når Danmark senere på måneden møder Irland og Georgien i EM-kvalifikationen.

Du kan høre hele podcasten med Robert Skov her.

