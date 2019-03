Rødt kort og ondt blod i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): Stort drama i Parken! Rødt kort og ondt blod – men FC København red stormen af 10 mand mod 11 i over en halvleg og øgede afstanden til FC Midtjylland, så der nu både er tre point og en markant bedre målscore ned til FCM.

Jonas Winds vej fra himmel til helvede varede sølle halvandet minut. Først bankede ungtyren Mohamed Daramy løverne i front 1-0, og Parken eksploderede i jubel – godt fyret op af en vildt jublende teenager.

Men sølle et minut og 33 sekunder senere brølede fans – og Ståle Solbakken – al deres galde hen og ned i retning af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Samme Mohamed Daramy lå ramt af en uforsætlig Esbjerg-hånd lidende ude ved sidelinjen, men Jonas Wind fortsatte sit raid mod det vestjyske bur, sprang højt over Jeppe Brinchs fræsende tackling og gik i græsset.

Men til enorm forbløffelse ikke mindst for Wind rev dommeren det andet gule og kort efter det røde kort i snotten på FCK’eren, der ikke kunne tro sine egne øjne. Hans heftige akrobatik lignede altså også mere en mand, der springer for at redde førligheden end én, der forsøger at filme sig til et frispark på et relativt ufarligt sted på banen.

I hvert fald når Robert Skov er skadet…

FCK måtte altså spille anden halvleg og syv minutters overtid færdig 10 mod 11. Det blev lejlighedsvist temmelig ondt mellem spillerne frem til pausen, og ’skandaledommer’ Kristoffersen bliver i hvert fald ikke glemt af de hvide fans lige foreløbig.

Jeppe Brinch, der måtte tage imod, da Jonas Wind sprang ind i ham efter en halv time og fik sit første gule kort, måtte selv æde et, da han seks minutter hårdhændet tæmmede Dame N’Doye i et kontraraid.

Spørgsmålet var på det tidspunkt ikke, OM kampen ville slutte med 21 spillere på banen – det var mere, HVORNÅR den næste ville blive jaget fra banen.

Egentlig skulle reportagen jo have handlet om 17-årige Mohamed Daramy, der selv var med i opspillet til sin scoring og tørt satte indersiden på Nicolai Boilesens flade aflevering fra baglinjen og ind til makkeren et par meter bag straffesparkpletten.

Men det røde kort ændrede unægtelig præmisserne for begge hold. Vestjyderne i 4-5-1 var presset fuldstændig i bund og kunne have scoret flere gange i de første 20 minutter. Nicolaj Thomsen headede bl.a. på overliggeren fra klos hold.

Efter en halv time lignede det en arbejdsdag, hvor FCK’s keeper og stopperne risikerede at blive trukket for en halv dagløn og tildelt en halv afspadseringsdag. Det ændrede dommernes kortspil unægteligt på.

Esbjerg, der vel kan spille frit i dette medaljespil, satte sig på spillet efter pausen mod de forsvarende løver med indskiftet rutine i skikkelse af William Kvist – den manøvre kostede målscorer Mohamed Daramy pladsen.

Joni Kauko sendte bolden på overliggeren, og der var andre tilbud til de i dagens anledning røde esbjergensere. Mathias Kristensen smed kuglen lige forbi på fladt langskud fem minutter før slut, Emmanuel Oti Essigba brændte også et forkølet skud af i fri kontra.

Vestjyderne maste på – men noget blodfattigt og i hvert fald uden dygtighed, når chancerne trods alt opstod.

Til gengæld kunne Dame N’Doye med et imponerende piv til kuglen have lukket kort før tid. Men Jeppe Højbjergs redning var endnu mere imponerende!

