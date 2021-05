Rødt VAR-drama: FCK knækker Brøndby

FCK besejrede Brøndby i dramatisk opgør, hvor Jesper Lindstrøm fik direkte rødt for stempling på baglåret af Rasmus Falk

Der er altid tænding og intensitet, når FC København og Brøndby tørner sammen.

Søndag var ingen undtagelse, hvor 10.966 vidner fik stor dramatik undervejs i opgøret, hvor FCK vandt 2-1 over Brøndby, der sluttede med ti mand efter udvisningen af Jesper Lindstrøm midt i anden halvleg.

FCK fik efter pausen ’hjælp’ fra VAR-vognen, da Mads-Kristoffer Kristoffersen først vinkede afværgede i en situation, hvor Morten Frendrup sparkede op i foden på Lukas Lerager.

Der var glæde i FCK-lejren oven på sejren over Brøndby. Her jubler de efter føringsmålet til 1-0. Foto: Lars Poulsen.

Men efter Mads-Kristoffer Kristoffersen havde set episoden på skærmen, var han ikke i tvivl om straffesparket.

Jonas Wind scorede i situationen, hvor Marvin Schwäbe ellers havde hånden på bolden.

Brøndby spillede således guldet længere væk, mens FC København har meldt sig ind i sølvkampen med 2-1 sejr over rivalerne.

Brøndby havde på forhånd fået en ’gave’ med det uafgjorte resultat mellem FC Midtjylland og Randers, men Niels Frederiksens tropper evnede ikke at udnytte muligheden.

Jesper Lindstrøm fik direkte rødt, da han stemplede op i læggen på Rasmus Falk. Foto: Lars Poulsen.

Stemplede på baglåret

Brøndby gjorde det heller ikke nemt for sig selv efter pausen, hvor de var meget sjældne gæster foran FCK-målet.

Tilmed blev de midtvejs i halvlegen reduceret til ti mand, da Jesper Lindstrøm stemplede op i læggen på Rasmus Falk.

Jesper Lindstrøm var nedtrykt, da han blev smidt ud. Foto: Lars Poulsen.

I den situation var Mads-Kristoffer Kristoffersen ikke i tvivl og hev straks det røde kort frem.

Derved er sæsonen sandsynligvis slut for Jesper Lindstrøm, der nu kan blive opereret i menisken. Brøndby kommer torsdag mod AGF også til at undvære Anthony Jung, der fik en advarsel.

Med 2-1 sejren har FCK meldt sig ind i kampen om sølvmedajler. De er dog tre point og en dårligere målscore efter Brøndby.

Mathias Zanka Jørgensen leverede en solid indsats på FCK-mandskabet. Foto: Lars Poulsen.

Frispark lige over

Kamil Wilczek startede på bænken, selv om han forud for sæsonen havde scoret tre gange mod Brøndby.

Jess Thorup havde givet genvalg til de 11, der spillede 2-2 mod FC Nordsjælland i mandags.

FCK startede bedst og pressede Brøndby tilbage på banen. Det førte til et par farlige forsøg i kampens åbningsfase.

Peter Ankersen forsøgte med et frispark, der dykkede for sent og havnede i nettaget, mens Jonas Wind sparkede lige forbi.

Peter Ankersen sparkede også i sidenettet efter glimrende samarbejde med Pep Biel i højresiden.

Anthony Jung fik en advarserl og må derved afsone karantæne torsdag mod AGF. Foto: Lars Poulsen.

Millimeter offside

Brøndby kom mere med og havde faktisk bolden i mål efter et kvarters spil, da Lasse Vigen scorede. Simon Hedlund lagde ind, Mikael Uhre hoppede over og Lasse Vigen scorede ved bageste stolpe.

Målet blev dog underkendt, fordi Mikael Uhre stod i offside-position, da Simon Hedlund lagde bolden ind foran mål.

Siden sparkede Andreas Bruus på overliggeren fra kanten af feltet.

Det blev alligevel hjemmeholdet, der kom i front omkring den halve time, da Rasmus Falk afsluttede i feltet. Bolden ramte Andreas Maxsø og snød fuldstændig Marvin Schwäbe.

Scoringen slog slet ikke Brøndby ud af kurs. Gæsterne fik udlignet efter et fortrinligt samspil mellem en velspillende Kevin Mensah og Simon Hedlund.

De to fik lov at kombinere helt inde i FCK-feltet.

Til sidst trillede Mensah til Hedlund, der udlignede fra tæt hold, men det skete overfor et meget passivt FCK-forsvar.