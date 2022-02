Rørende historie bag billedet

FCK-forsvarerens familie er fanget midt i den russiske invasion, og spillerne fra Viborg og FCK samledes omkring det ukrainske flag for at støtte Kocholava i den svære situation

Den russiske invasion af Ukraine kom naturligt i centrum i Viborg, da Davit Kocholavas familie er fanget midt i kamphandlingerne.

Davit Khocholava havde et ukrainsk flag med på banen og sammen med begge holds spillere markerede de sympatien med det ukrainske folk før kickoff.

- Det er tragisk, hvad der foregår. Vi har en holdkammerat der har det rigtig svært, og det betyder, at vi ikke kan gøre andet end at støtte, give ham en krammer og lytte til, hvad han har brug for, sagde anfører Nicolai Boilesen efter kampen.

- Han er stærk og kan klare alt på og uden for banen, men det rammer hårdt, når han har sin far og konens familie midt i centrum af det hele. Den uvished han går med hver dag… selvfølgelig er han påvirket, sagde Boilesen.

- Davit havde taget flaget med, og så aftalte jeg med ham, at vi tog det med ind på banen før kampen, og heldigvis ville Viborg gerne være med på det for at vise støtten, fortalte FCK-kaptajnen.

Davit Khocholava valgte efter kampen at forlade Viborg Stadion uden at snakke om situationen i Ukraine, men tårerne flød, da han efter slutfløjtet blev centrum for FCK-tilhængernes varme støtte.

Den sammenbidte georgier ligner naturligt nok en spiller, som har så meget at tænke på lige nu, at fodbold ikke rigtig kan noget.

Da han gik ud på bænken efter markeringen før kampstart, stod alvoren malet i det mærkede ansigt.

- Jeg er sikker på, at jeg kan bringe ham. Men af respekt for det, som han er igennem lige nu, så valgte jeg ikke at tage ham med i mine overvejelser, sagde FCK-træner Jess Thorup.

- Jeg tilbød ham faktisk at blive hjemme for at være med familien og først komme herover i dag, men han var holdspiller og ville gerne være med for at bakke op omkring de ting, sagde FCK-træneren.