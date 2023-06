Rørt Zeca: - Største øjeblik i karrieren

'El Capitano' sagde farvel.

Foran et propfyldt Parken, der råbte hans navn i kor, tog FC Københavns anfører og nummer 10, Carlos Zeca, afsked med det, der har været hans hjem de sidste seks år.

Han startede på banen, blev skiftet ud til stående klapsalver og efterfølgende hyldet igen og igen.

Derfor var det også en meget overvældet og stolt græker, der satte ord på den vilde oplevelse efter opgøret mod Randers.

- Det var en fantastisk følelse. Det her øjeblik var det største i min fodboldkarriere. Tak til alle for at give mig den her oplevelse.

- Jeg havde ikke forventet, at jeg kunnet få sådan et farvel. De udtrykte deres kærlighed til mig en sidste gang, og i løbet af de seks år prøvede jeg bare at give al den kærlighed tilbage, som de har givet til mig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Zeca fik også rig lejlighed to at juble med pokalen. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Blæst bagover

Carlos Zeca var noget overraskende en del af søndagens startopstilling og tilbragte de første sekunder af opgøret på banen, inden han lod sig udskifte.

En gestus, der var arrangeret af FC København, og som han er meget taknemmelig for kunne komme i stand.

- Jeg har vidst det i lidt tid, men jeg kunne ikke sige noget om det. Jeg sætter virkelig pris på, at klubben gjorde det for mig, og Neestrup pressede virkelig på, for at det skulle ske. Det er jeg meget glad for.

I det hele taget har Carlos Zeca lidt svært ved at forstå, hvad han lige har været igennem.

- Det her giver mig følelsen af, at jeg er lykkedes. Efter min mening er det ikke normalt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Årets mesterskab er Zecas tredje med FCK. Foto: Kenneth Meyer

- Ikke i min vildeste fantasi kunne jeg tro, at det her ville ske for mig. For jeg er ikke en 10'er, der skaber magi, scorer mange mål eller laver mange assists.

- Men at kunne forlade klubben som en så vigtig spiller er fantastisk.

34-årige Carlos Zeca skal fra næste sæson optræde for den græske storklub Panathinaikos. Her har han ifølge Ekstra Bladets oplysninger skrevet under på en toårig kontrakt.

Zecas svære farvel: - Det var ikke kun op til mig