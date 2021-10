Rystet over FCK-fyring

FCK har fyret Per Wind, der har været 22 år i hovedstadsklubben. Fan-formand kritiserer klubben for beslutningen

En af de mest vellidte personer i FCK er blevet fyret.

66-årige Per Wind begyndte som målmandstræner i klubben i 1999. I 2013 skiftede han til rollen som team manager i klubben, hvor han stod for flere administrative opgaver omkring førsteholdet, men nu er det altså slut.

- Jeg synes ret beset, at det er lidt rystende, at man skiller sig af med et klubikon og lidt af klubbens dna, som man har snakket så meget om efter Ståles fyring, siger F.C. København Fan Clubs formand, Lars Thor, til Ekstra Bladet.

- Jeg er faktisk lidt rystet, jo mere jeg tænker over det.

- Jeg tror også, at folk lidt er der med, hvad er det der sker lige nu, og hvor er vi på vej hen? Er det her en manøvre over noget, der bare er kold business lige pludselig?

Torsdag meldte Parken Sport & Entertainment ud, at den undersøger en ny selskabsstruktur for FCK, hvor fodbolden kan blive adskilt som et selskab for sig.

- Uden at være for fodboldromantisk så har enhver fodboldklub jo brug for sine ikoner og kulturbærerer. Efterhånden ligner Per Wind jo den sidste, der er tilbage.

Per Wind har haft mange gode sæsoner i FCK. I de seneste sæsoner er sønnen Jonas Wind slået igennem som angriber. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

- Mærkelig timing

Den fyrede team manager er populær blandt fansene.

- Han er et varmt og loyalt menneske, i hvert fald set udefra. Afholdt i spillertruppen og det smitter også af på os fans.

- Det er et stykke klubhistorie. Det er i den optik, at man nok skal se det. Han har haft så mange funktioner.

- Upåagtet, hvad hans arbejdsopgaver har været, så er det skide ærgerligt, mærkelig timing og måske også en kende respektløst over for historien, siger Lars Thor.

Per Wind har lørdag kommenteret fyringen.

'Det er korrekt, at jeg er blevet fyret. Der er meget, jeg gerne vil sige, men det vil jeg undlade. Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er mega skuffet over klubbens behandling af mig,' skriver Per Wind.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra FCK samt sportsdirektør Peter Christiansen. Det har endnu ikke været muligt.