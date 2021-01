Så længe kan det blive ved

Siden 21. december har det været muligt at tage en quicktest i Parken.

Og det kan fortsætte, selv om Superligaen er tilbage i februar, men banen bliver naturligvis helligt område.

- Tescentret kan køre lige så længe, der er behov for det.

- Også når Superligaen er i gang igen?

- Så skal vi nok finde plads på og rundt om stadion til at dække de behov, hvis de er der. Græsset er no-go efter 1. februar, siger Parken-direktør Lars Bo Jeppesen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danskerne kan lade sig quickteste i Parken. Foto: Martin Lehmann

- Den seneste uge har der været færre antal besøgende i Parken, og derfor overvejer vi sammen med Copenhagen Medical, om vi skal geare ned.

Direktøren åbner for arenaen som muligt vaccinecenter, hvis der bliver brug for det.

- Vi har et telt bag mål og tribuner, der er lukket. Vi har også talt om, at hvis vi får en rolle til at hjælpe med vaccine, så har vi 38.000 siddepladser. Med mellemrum imellem er der i hvert fald 15.000, der kan sidde i Parken og få en vaccine.

Der har ligget plader på nationalarenaens bane siden 21. december. Græsset bliver derfor skiftet, inden der igen skal spilles Superliga-bold 15. februar. Her tager FCK imod SønderjyskE.

