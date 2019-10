Så lynede Bendtner: Dobbelt målscorer mod Brøndby

Nicklas Bendtner fik endelig gang i målscoringen iført en FCK-trøje.

Den tidligere danske landsholdsspiller var med i tirsdagens reserveholdsderby mellem FC København og Brøndby, og her lykkedes det Nicklas Bendtner at tanke selvtillid og kamptræning.

Et stærkt FCK-mandskab besejrede et ungt Brøndby-hold med 4-1, og Nicklas Bendtner scorede to mål.

Nicklas Bendtner fik netmaskerne til at blafre første gang efter et kvarters spil, da han omsatte et straffespark til 1-0, og få minutter inde i anden halvleg kom angriberen atter på måltavlen, da han prikkede bolden ind til 3-0. I mellemtiden havde Andreas Bjelland pandet FCK foran 2-0, og 4-0-scoringen stod der Pep Biel ud for. Den spanske offensivspiller har haft en svær start i FC København, men også han fik altså oprejsning denne tirsdag.

Brøndby reducerede til 1-4 med 20 minutter tilbage af kampen ved Mikael Uhre.

Nicklas Bendtner har nu mødt Brøndby IF tre gange, siden han skiftede til FC København. To gange med reserveholdet, mens han startede inde i Superliga-braget på Brøndby Stadion før landskampspausen. Her tabte FCK 1-3.

På søndag møder FC København Esbjerg fB i Superligaen, mens Brøndby IF skal til Lyngby.

