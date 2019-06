Sådan er FCKs hårde vej til drømmeland

FC København er seedet hele vejen i Champions League-kvalifikationen, men det gør ikke vejen så meget lettere for de danske mestre, der allerede i 3. kvalifikationsrunde kan havne på nogle væmmelige europæiske udebaner

Parkens ejere drømmer om millioner af kroner, spillerne om at høre Champions League-hymnen i Parken.

FC København jagter i juli og august en ny tur i klubfodboldens kongeturnering, men vejen til drømmeland er fuld af forhindringer, og mareridtet lurer lige om hjørnet.

Medmindre københavnerne har heldet med sig i lodtrækningen, venter der en halvsvær modstander allerede i 2. kvalifikationsrunde, hvor de danske mestre træder ind i turneringen.

Godt nok er FCK seedet hele vejen, men kan blandt andre løbe ind i Nicklas Bendtner og Rosenborg og svenske AIK.

Rumænske Cluj, ungarske Ferencvaros og de polske mestre Piast Gliwice er også muligheder, hvis de klarer sig videre fra 1. kvalifikationsrunde, hvor de er blandt de useedede.

- Det er lang vej, og det er hård vej. Det kan være svært at sige, hvem man gerne vil møde, og hvem man helst vil undgå, men de skandinaviske hold er nok ikke de sjoveste at møde i 2. runde, siger FCK-forsvarskrumtap Andreas Bjelland.

Gjort det godt i Parken

Skulle FCK komme sikkert igennem 2. runde, venter der med stor sandsynlighed en tur langt sydpå runden efter.

Røde Stjerne, PAOK, Qarabag og APOEL er blandt mulighederne, mens sidste forhindring mod det fortættede land bliver enten Young Boys, Slavia Prag, BATE eller Astana.

For de to sidstnævnte gælder dog, at de ligesom FCK først skal sikkert igennem tidligere runder.

Dem kan FCK trække 2. kvalifikationsrunde Maccabi Tel-Aviv (Israel) Sheriff Tiraspol (Moldova) Rosenborg (Norge) HJK Helsinki (Finland) Dundalk (Irland) F91 Dudelange (Luxembourg) KF Shkëndija (Nordmakedonien) The New Saints (Wales) Slovan Bratislava (Slovakiet) AIK (Sverige) Note: Det er forudsat, at holdene lever over til deres seedning. Bortset fra Maccabi træder alle ind i 1. kvalifikationsrunde. 3. kvalifikationsrunde Ludogorets (Bulgarien) APOEL (Cypern) PAOK (Grækenland) Qarabag (Aserbajdsjan) Maribor (Slovenien) Røde Stjerne (Serbien) Note: Græske PAOK træder først ind i denne runde, de øvrige klubber træder ind i enten 1. eller 2. kvalifikationsrunde. 4. kvalifikationsrunde (playoff-runden) BATE (Hviderusland) Young Boys (Schweiz) Astana (Kasakhstan) Slavia Prag (Tjekkiet) Note: Young Boys og Slavia træder ind i denne runde. Både Astana og BATE er med fra 1. kvalrunde og kan være sendt ud på dette tidspunkt. I så fald overtager andre deres seedning. Vis mere Luk

- Det er svære hold, der venter. Ingen tvivl om det. Flere af dem er ikke sjove at spille mod på udebane, men når det er sagt, vil man gerne i Champions League, så skal man også kunne slå de hold der.

- Og jeg tror også, at de tænker, at der er sjovere steder at spille end i Parken, hvor vi har gjort det rigtig godt i de europæiske kampe, siger Andreas Bjelland til Ekstra Bladet.

I sidste sæson sendte FCK italienske Atalanta ud af Europa efter et dramatisk opgør i Parken. Foto: Jens Dresling

Champions League var en væsentlig faktor, da han sidste sommer skrev under med københavnerne.

Han var solgt, da FC Nordsjælland for snart syv år siden deltog i gruppespillet og har fortsat til gode at høre den berømte hymne fra banen.

- Jeg har kvalificeret mig til Champions League, men ikke spillet det. Det er en af de ting, jeg gerne vil tikke af.

- Det ville betyde sindssygt meget. Det ville være fantastisk at kunne gøre det med FCK, siger Andreas Bjelland.

Har været igennem det før

Holdkammeraten Rasmus Falk har prøvet det. Han var ny i klubben, da FCK i efteråret 2016 kvalificerede sig.

- Når jeg ser på de hold, så venter der mange svære kampe. Det er en hård vej, men det vidste vi godt. Vi har været igennem det før, siger fynboen.

Vigtige europæiske datoer 18. eller 19. juni: Lodtrækning til 1. og 2. kvalifikationsrunde 22. juli: Lodtrækning til 3. kvalifikationsrunde 23.-24. juli: 2. kvalifikationsrunde - første kamp 30.-31. juli: 2. kvalifikationsrunde - anden kamp 5. august: Lodtrækning til 4. kvalifikationsrunde (playoff-runden) 6.-7. august: 3. kvalifikationsrunde - første kamp 13. august: 3. kvalifikationsrunde - anden kamp 20.-21. august: 4. kvalifikationsrunde - første kamp 27.-28. august: 4. kvalifikationsrunde - anden kamp 29. august: Lodtrækning til gruppespillet i Champions League Vis mere Luk

Som seedet slipper FC København med garanti for Ajax, Dinamo Zagreb og Celtic, men i de sidste runder er forskellen mellem seedet og useedet ikke så stor.

- Selvom man er seedet, så et det ikke så nemt at komme i gruppespillet, som nogle måske tror. Der er udfordringer, men det glæder vi os til, siger Rasmus Falk.

Der uddeles i alt fire billetter til gruppespillet via den såkaldte Champions Route. Kvalificerer FCK sig til gruppespillet, er klubben sikret i omegnen af 200 mio. kr.

Andreas Bjelland ser med optimistiske øjne på FCK's Champions League-muligheder.

Det ser lyst ud

Andreas Bjelland ser med optimistiske øjne på FCK’s muligheder for at nå gruppespillet i Champions League, men købestærke udenlandske klubber kan smadre drømmen.

- Vi har set stærke ud, men der er ingen, der ved, hvad der sker henover sommeren. Har vi stadig den samme stamme, når vi skal spille de kampe? lyder det fra Bjelland med henvisning til blandt andre Superliga-topscorer Robert Skov og Denis Vavro, der tiltrækker sig stor udenlandsk interesse.

- Vi skal have en bred og stærk trup og peake hurtigt, hvis vi skal i Champions League. Men det har vi også, synes jeg.

- Vi er godt sammenspillet og har fået folk i omdrejninger. Så som det ser ud lige nu, ser jeg lyst på det, siger FCK-forsvareren.

Skulle det gå galt for FCK i Champions League-kvalen, får de en ekstra chance i Europa League.

Ryger de ud i 2. runde, træder de ind i Europa Leagues 3. runde. Bliver det et farvel i 3. kvalrunde, bliver københavnerne sendt over i Europa Leagues playoff-runde.

Taber FCK i playoff-runden til Champions League, træder de ind i Europa Leagues gruppespil.

