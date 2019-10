Sådan har du aldrig set Bendtner før

'Hej! Jeg vil gerne se på en Opel',

Sådan lyder det fra en glad, pelsbeklædt Nicklas Bendtner i Opels nye reklamefilm.

Opelforhandleren, der spilles af skuespiller Morten Schaffalitzky, er dog ikke meget for at vise varerne frem for Bendtner, som han i stedet låser ud af en bagindgangen, inden sloganet 'ikke alle er fornuftige nok til en Opel' toner frem på skærmen.

Og det budskab er der nok nogen, der vil være enig i. FCK-profilen har i hvert fald en række skandaler i bagagen, der måske ikke gør ham til den første, man havde forestillet sig skulle sælge biler for Opel.

Nicklas Bendtner blev i marts 2013 knaldet for spirituskørsel imod færdselsretningen ved Gammel Strand i København.

Angriberen havde en promille på 1,75, og blev som følge af episoden idømt en bøde på godt og vel 842.000 samt en frakendelse af kørekortet i tre år.

Sådan her dukker Nicklas Bendtner op, når man besøger Opels hjemmeside. Foto: Opel

Uheldige episoder

At Nicklas Bendtner tidligere har haft hovedrollen i diverse skandaler bekymrer ikke Opel.

Bendtner har jo som bekendt en fortid, der blandt andet inkluderer en dom for spritkørsel. Hvad har I gjort jer af overvejelser i forhold til at bruge ham i en reklame for en bil?

- Her er ikke tale om et traditionelt samarbejde, hvor en ambassadør lovpriser et givent produkt. Tværtimod er kernen i vores kampagne netop det modsætningsforhold, der er mellem Nicklas Bendtner og Opel, skriver head of Group PR, Hanne Langsig Sørensen, i en mail til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at hans fortid rummer nogle uheldige episoder, som betyder, at mange betragter ham som ufornuftig, men det er lige præcis det, som er omdrejningspunktet i kampagnen: Nicklas Bendtner er ganske enkelt ikke fornuftigt nok til at køre en så fornuftig bil som Opel, skriver hun videre.

Det er en reklame med et meget stort blink i øjet. Kan I ikke være bange for, at det her kan gå hen og blive en lidt FOR sjov kampagne med henblik på det produkt, der markedsføres?

- Målet med kampagnen var netop, at den skulle få folk til at trække på smilebådet, for humor er et virkelig effektivt kommunikationsmiddel – især her i Danmark, hvor humor og selvironi er i højsædet. Det er ikke sexet at være fornuftig, så hvordan kan man skabe interesse for det fornuftige valg?, forklarer Hanne Langsig Sørensen.

- Det er vores nye reklame med Nicklas Bendtner et eksempel på. At humoren i kampagnen rammer plet understreges af alle de positive reaktioner, som vi allerede har fået og det viser, at man sagtens kan være sjov og samtidig kommunikere et budskab om fornuft.

Hvordan fik I aftalen med Nicklas Bendtner i stand?

- Vi fremlagde ganske enkelt manuskriptet og Nicklas Bendtner var frisk på idéen. Han gik til opgaven med stor professionalisme, og det vidner om et menneskeligt overskud, at han er i besiddelse af så meget selvironi, at han kan se det sjove i en kampagne, hvor han bliver forfulgt af sin ufornuftige fortid, skriver Hanne Langsig Sørensen.

Sponsorsamarbejde med Audi

Det er ikke første gang, at Nicklas Bendtner har ageret reklamesøjle for et bilbrand.

Bendtner kom nemlig i 2016 i problemer hos VfL Wolfsburg, efter han delte et billede på Instagram, hvor han skulle til at sætte sig ind i en Mercedes. Det vakte ikke stor glæde hos hans tyske arbejdsgiver, der havde Volkswagen som storsponsor.

FC København har en sponsoraftale med Audi, men det bringer ikke Bendtner i uvejr hos klubben.

- Det har vi ikke noget problem med. Alle spillernes kommercielle aftaler skal godkendes af klubben, men den er clearet af, lyder det fra F.C. Københavns pressechef, Jes Mortensen.

- Aftalen var allerede lavet inden Nicklas Bendtner kom til klubben, tilføjer Jes Mortensen. Det samme gør sig gældende for den reklame for Københavns Lufthavn, som Nicklas for tiden er at finde i, oplyser pressechefen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Audi, der ikke har nogen kommentarer til Bendtners medvirken i Opel-reklamen.

