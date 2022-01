Sådan skal de handle: FCK står foran stor udrensning

Januar kan godt blive tidspunktet, hvor sportsdirektør Peter Christiansen får ryddet op og gjort plads til nye spillere i FCK-truppen – der skal findes en kantspiller og en mulig afløser for Zeca

Det er ikke i kraft af stabile og storslåede præstationer, der har holdt FC København helt inde i mesterskabskampen forud for forårssæsonen.

For to sejre, fire uafgjorte og ét nederlag i efterårets sidste syv kampe vidner langt fra om et mandskab på mesterskabskurs.