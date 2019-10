Såret af egne på Brøndby Stadion: - Komplet idiotisk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Blodet flød på banen i derbyet mellem Brøndby og FC København søndag eftermiddag, men også uden for banen var der dramatik af den helt kedelige slags.

I løbet af første halvleg lød der et ordentligt brag bag Marvin Schwäbes mål, hvor en en af FCK's kontrollører ulykkeligvis stod tæt på et kanonslag kastet fra udebaneafsnittet. Han måtte efterfølgende behandles og hjælpes væk fra Brøndby Stadion.

Dagen derpå er det endnu uvist, præcist hvor medtaget kontrolløren er efter episoden, oplyser FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen, til Ekstra Bladet.

- Vi er stadig ved at undersøge episoden sammen med politiet, og vagten skal en tur til lægen, inden vi kender alle detaljer, lyder det fra Jes Mortensen, der ikke lægger skjul på klubbens holdning til den person, der kastede kanonslaget.

- Det er indlysende komplet idiotisk og farligt at kaste med kanonslag, og vi tager skarp afstand fra, at man kan finde på at udsætte andre for fare på den måde.

Kontrolløren måtte hjælpes ud af Brøndby Stadion. Foto: Lars Poulsen

Københavns Vestegns Politi kunne efter kampen melde om 'ganske få episoder' i forbindelse med mødet mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion

Blandt andet blev en enkelt mand anholdt for vold mod betjente, da FCK's fans forlod stadion efter kampen.

- Manden er anholdt for to gange at begå vold mod en tjenestemand. Han har spyttet og slået ud mod betjente, lød det søndag fra vagtchef Søren Enemark.

Brøndby vandt opgøret med 3-1, og du kan se højdepunkterne fra kampen i tv-klippet nedenfor.

