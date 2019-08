Sæsonens vigtigste kamp: Gruppespil eller katastrofe

Ifølge FCK-angriberen Pieros Sotiriou er det sæsonens vigtigste kamp, som københavnerne står over for torsdag aften i Riga. Her skal mestrene sikre sig en plads i Europa Leagues gruppespil

FCK står efter 3-1-sejren i København i sidste uge med halvandet ben i Europa Leagues gruppespil.

I Parken viste de sig som et langt stærkere hold end Riga og er derfor også kæmpe favoritter til at gøre arbejdet færdigt i den lettiske hovedstad.

- Vi skal videre i Europa. Hvis ikke vi kommer i gruppespillet, er det en katastrofe, siger Pieros Sotiriou, der efter 3-1-sejren over FC Nordsjælland søndag aften kaldte kampen mod Riga FC for den vigtigste i FCK’s historie.

Efter lidt protester fra Ekstra Bladet modererede cyprioten det til sæsonens vigtigste, og der er da også meget på spil - både sportsligt og økonomisk.

Parken Sport & Entertainment budgetterer med deltagelse i Europa Leagues gruppespil, og det er det, der skal sikre hele koncernen et solidt overskud i 2019.

Artiklen fortsætter under billedet

Pieros Sotiriou og Viktor Fischer jubler efter cypriotens mål mod Riga i Parken i sidste. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

FCK vil være sikret i omegnen af 70 mio. kr., inden den første kamp i gruppespilet er spillet, og det betyder meget for klubbens selvforståelse, at den spiller europæisk hele efteråret.

- Vi går all in på at få den plads i Europa og ser frem til forhåbentlig at få det lukket. Det er det eneste, der tæller for klubben, og det er eneste, der tæller for spillerne, siger Viktor Fischer.

De danske mestre har kvalificeret sig til et europæisk gruppespil i 12 ud af de seneste 13 sæsoner.

Kun i 2015/16 kiksede det, da tjekkiske Jablonec overraskende sendte FCK ud af Europa League-kvalen.

