Sætter Sisto punktum: Her sagde Ståle stop

Hvad gik galt? Hvem sagde nej til hvem? Blev FCK overbudt af FCM?

Der er fortsat mange spørgsmål i sommerpausens store transfersæbeopera, hvor Pione Sisto spillede hovedrollen med Ståle Solbakken og Claus Steinlein i birollerne.

- Om jeg føler mig brugt? Egentlig ikke. Det var en underlig føljeton, men det er ikke første gang og heller ikke sidste gang, hvor en anden klub måske melder sin ankomst, eller hvor spilleren får kolde fødder.

- Jeg har stor respekt for, at spilleren følger sit hjerte, og at han har hjertet et andet sted. Jeg er hverken bitter eller bærer nag, siger Ståle Solbakken og løfter lidt af sløret for nogle hektiske timer, hvor hans mavefornemmelse i løbet af nogle timer gik fra god over OK til dårlig.

FCK-bossen troede, at den var i hus, da han tirsdag 25. august ud på de sene timer forlod Parken efter at have forhandlet med Pione Sistos bror og agent, Angelo.

Dagen efter smed nordmanden en lille smule mere i lønpakken, så Sisto ville få, hvad en dansk landsholdsspiller tjener i FCK.

Pione Sisto blev mandag præsenteret i FC Midtjylland. Knap to uger tidligere havde han været tæt på at skifte til FC København. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken regnede med, at handlen som det næste skulle lukkes, men Angelo Sisto ønskede en snak yderligere om aftalen.

- Der siger jeg, at vi ikke kan gå længere. Det er ikke aktuelt for os at gå ind i en ny diskussion, og vi afsluttede forhandlingerne.

- Spilleren har ikke gjort noget forkert over for mig, men jeg havde ikke nogen god fornemmelse og skal ikke have en ind i truppen, der ikke brænder 100 pct. for det her.

- Har du fået nogen forklaring?

- Nej, men i og med, at han havnede i FC Midtjylland, har de antageligvis gjort et eller andet godt. Og fuld respekt for det.

- Det kan hænde, at han blev bedre betalt, eller at deres karriereplan var bedre. Det kan være noget med familien, at det var barndomsklubben, eller måske han ikke ville bo i København. Jeg ved det ikke, siger Ståle Solbakken.

Filmhold følger Sistos første træning. Foto: Claus Bonnerup

Ifølge FCK-manageren var det ikke sportslige spørgsmål, parterne talte om den onsdag, da forhandlingerne blev afbrudt:

- Det kan være, at han har fået en oplevelse i løbet af dagen, der gjorde, at han tænkte anderledes, men jeg siger bare, at det var økonomi, vi diskuterede.

Ståle Solbakken havde, inden Pione Sisto tirsdag aften fløj til Danmark med FCK-lederne Daniel Rommedahl og Frederik Leth, talt i telefon med Sisto, hvor de var gået igennem alt det fodboldmæssige.

På det tidspunkt troede Solbakken, at den 25-årige kantspiller var overbevist, og at handlen var i boks, men Sisto punktum var ikke sat, skulle han senere finde ud af…

