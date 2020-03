Sætter vanvittigt prisskilt på FCK-komet

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her

Parken Sport & Entertainment, som er selskabet bag FC København, præsenterede onsdag et overskud på 75 millioner kroner for 2019, og der forventes ligeledes overskud i 2020, men ikke lige så stort.

Det skyldes blandt andet en lidt anden strategi på transfermarkedet for FC København.

Af årsrapporten fremgår det, at der ikke kalkuleres med lige så megen transferaktivitet, som der har været de seneste par år. I stedet vil selskabet have kontinuitet i FC Københavns spillertrup.

Det er en beslutning, der i høj grad også er truffet, fordi FC København har været hårdt plaget af skader i denne sæson. Det er gået ud over markedsværdien hos de skadede spillere.

- Det er meget, meget dumt at sælge dem for halv pris, når de kan få en god sæson og blive meget mere hypet. Jonas Wind kan vi sikkert få tre-fire millioner euro (22,5-30 millioner kroner, red.) for i løbet af næste sæson, men måske 15-20 millioner euro (111,75-149 millioner kroner, red.) om 18 måneder, siger Ståle Solbakken til 3+.

Du kan se hele interviewet med Ståle Solbakken i videoen i toppen af artiklen. Her kommenterer FCK-manageren også på onsdagens historie om, at de svenske mestre fra Djurgården skal have afgivet et bud på Sotirios Papagiannopoulos.

