Sammenligner med Ajax: Alle drømmer om CL med FCK

FC København, som søndag kan vinde det danske mesterskab med en sejr hjemme over Brøndby, håber på at kunne holde fast i stammen i næste sæson.

Helt let bliver det dog næppe.

Backen Peter Ankersen vil forlade FC København til sommer, og brandvarme Robert Skov kan også stå foran et salg.

FCK-manager Ståle Solbakken ønsker ikke at starte forfra i næste sæson, så holdet skal ikke splittes ad.

Solbakken har et par gange før bygget et nyt hold op, og det tager tid.

Det så man i sidste sæson, hvor det endte med en fjerdeplads efter en åreladning af stamspillere på samme tid.

- Det har vi kontrol over denne gang. Det, der skete sidst og gjorde, at vi blev splittet til atomer, var, at vi overtalte nogle spillere til at blive et år mere.

- Det var for at se, om vi kunne komme i Champions League, som vi lykkedes med, forklarer Solbakken.

Det betød, at det pludselig hobede sig op med salg af FCK-profiler.

- Det bliver ikke splittet til atomer nu. Det bliver det ikke. Det tror jeg, at alle er glade for. Ikke kun mig. Men det er sådan, at det vil foregå i turnusser, siger Solbakken.

Han peger på Ajax, som også er nødt til at sælge spirende stjerner til større europæiske klubber i en form for fødekæde.

Den nuværende succes, der har bragt Ajax i Champions League-semifinalen, skyldes stabilitet og enkelte storindkøb.

- Ajax har holdt på nogle spillere over lang tid nu, og i tillæg har de købt meget dyrt ind. De købte jo spillere for 300-400 millioner kroner før denne sæson.

- Man kan godt sammenligne os med Ajax. Vi mener, at vi i vores bedste stunder skal kunne konkurrere mod Ajax, siger Solbakken.

FCK-backen Nicolai Boilesen oplevede den turbulente sidste sæson og ser den nuværende sæson som en kontrast, og det skyldes større kontinuitet i truppen i snart halvandet år.

- Basen er der. Det tager bare tid at spille et hold sammen, og det har vi haft mulighed for nu.

- Vi brugte foråret sidste år, hvor det allerede blev bedre. Det blev kun til en fjerdeplads, men der var positive takter.

- Sidste sommer havde vi for første gang de samme spillere til rådighed fra start. Det nød vi godt af, og det har udmøntet sig i det efterår og forår, vi har haft i denne sæson, siger Boilesen.

- Hvis vi kunne beholde dette hold i to-tre år, så kunne det blive spændende. Men i fodbold går det hurtigt, påpeger FCK-viceanføreren.

FCK-profilen Viktor Fischer, der tidligere har spillet i Ajax, har været med til at bygge det nye københavnerhold op.

Og han er blevet kræsen. Han vil ikke væk for enhver pris. Han vil færdiggøre projektet i FCK først.

- Der er ikke nogen, der har snakket om, at de skulle væk eller finde nye klubber. Vi har alle sammen et fælles projekt, og det er at tage FCK så langt, som vi overhovedet kan igen.

- Vi har store drømme om at komme i Champions League. Og så må vi se, hvem der ikke skulle være her i næste sæson.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har en drøm om at komme til at spille Champions League med FCK, siger Fischer.

Kampen mellem FCK og Brøndby går i gang søndag klokken 16.

