Scorede 'Messi-mål' - FCK sikrer sig stortalent

Det hører til de absolutte sjældenheder, at FC København vælger at skrive om sine unge talenter.

Man ønsker normalt ikke at promovere dem, men i tilfældet Roony Bardghji har københavnerne gjort en undtagelse.

Den 15-årige svensker er også et talent ud over det sædvanlige, og så står de positive historier heller ikke ligefrem i kø for tiden i Parken…

Men Roony Bardghji kan blive en rigtig god københavner-historie, hvis han fortsætter udviklingen, og han er en spiller, som FCK-tilhængerne med rette kan have store forventninger til.

Han kom til FCK fra Malmö FF tilbage i sommer.

Søndag fyldte Roony Bardghji 15 og blev dermed gammel nok til at kunne skrive kontrakt.

Naturligvis udnyttede FCK det til at udstyre ham med en aftale.

Det fremgår ikke, hvor lang kontrakten er, men spillere under 18 må maksimalt lave aftaler af tre års varighed.

Københavnerne ser det som et scoop, at de nu har papir på Bardghji, der allerede som 14-årig blev stjerne på klubbens U17-hold.

- Vi er stolte af, at vi kan tiltrække og rekruttere et af de absolut største nordiske talenter.

- Vi har at gøre med en unik spiller med klare spidskompetencer på højeste internationale niveau, som han allerede har vist for os i efteråret, siger FCK’s talentchef Sune Smith-Nielsen til klubbens hjemmeside.

Roony Bardghji har brændt U17-ligaen af i denne sæson og er med 15 mål i kun ti kampe topscorer i ligaen.

Senest kørte han i sidste weekend fuldstændig rundt med FC Midtjyllands talenter og scorede fire mål i københavnernes 8-1-sejr over rivalen.

Der var flere perler blandt scoringerne, og på FCK’s Twitter-profil kalder man ligefrem et af dem for et Messi-mål.

Roony Bardghji er en teknisk stærk offensivspiller med et fremragende venstreben.

Det højre er bestemt heller ikke værst, og han kan dække begge kanter og spille helt fremme.

Den 15-årige svensker, der er født i Kuwait, spillede på Malmö FF’s U19-hold inden skiftet til FC København.

Der går dog fortsat minimum et år, før han får mulighed for at kunne spille i Superligaen.

Man skal være fyldt 16 for at være spilleberettiget i landets bedste række.

