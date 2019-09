Scorer kassen på exit: Bendtner får millioner med til FCK

Nicklas Bendtner skifte fra Rosenborg til FC København i transfervinduets sidste minutter kom bag på de fleste.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre økonomien bag skiftet.

Med i kufferten til Danmark får Bendtner nemlig en såkaldt sign-off-fee på 2,2 millioner norske kroner - svarende til små to millioner danske kroner.

Umiddelbart mange penge for at smutte væk fra klubben, men det skal med i betragtningen, at Bendtner havde fået en langt større sign-off-fee, hvis han havde fuldført kontrakten med Rosenborg, der løb frem til nytår.

Rosenborg slipper dermed billigt for at sige farvel til danskeren, og de slipper også for at betale danskerens løn i de sidste fire måneder.

Det er udelukkende FCK, der betaler Bendtner løn i efterårssæsonen.

Bendtner i Rosenborgs udebanetrøjen .Foto: Ritzau Scanpix/VINCENT WEST

Nicklas Bendtner til FCK! Hahahaha

Over for VG vil Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye ikke kommentere det dyre millionexit, da der er tale om en aftale mellem klub og spiller.

- Det er afslutningen på et meget interessant kapitel. Nicklas har været en stærk bidragsyder for Rosenborg. Vi vidste, at der ville være stor interesse omkring ham, og det har der været, siger Bjørnebye.

- Det blev en lidt speciel afslutning, men vi er glade på hans vegne. Det blev en god løsning, og FCK er noget, han absolut kunne ønske sig.

Den sportslige leder ønsker Bendtner held og lykke i FCK og takker for indsatsen i Rosenborg, hvor det blev til to mesterskaber og to gange Europa League, mens den tredje sæson blev et antiklimaks. Bendtners sidste kamp for Rosenborg var således helt tilbage i april.

