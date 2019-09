Se billederne: Her er Bendtner på græs i FCK

Mindre end et halvt døgn efter det sensationelle skifte fra Rosenborg til FC København var 31-årige Nicklas Bendtner tirsdag morgen alene på træningsbanen med mestrenes fysiske træner, Anders Storskov

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Arbejdet med at få Nicklas Bendtner i fodboldform er allerede i gang!

Mindre end et halvt døgn efter det sensationelle skifte fra Rosenborg til FC København var den 31-årige angriber på træningsbanen på Frederiksberg.

Som den eneste spiller var Bendtner tirsdag morgen ude i regnen i selskab med FCK's fysiske træner, Anders Storskov. På bane tre på FCK's træningsanlæg fik den tidligere landsholdsangriber lov at arbejde for lønnen, og han havde været tidligt oppe.

Normalt begynder FCK's træning kl. 10.30, men der var Bendtners træning nærmest forbi. Med et net med bolden på ryggen og træningsremedier i højre hånd gik han mod klubhuset i samtale med Anders Storskov.

De to kender hinanden fra flere tidligere lejligheder, hvor Bendtner har holdt formen ved lige i FC København.

Nicklas Bendtner trænede i nummer 32, og det er også det nummer, som han får i hovedstaden.

Nummeret har ikke været i brug, siden Danny Amankwaa havde det frem til 2017, men det er mest kendt for at have siddet på ryggen af en anden lang angriber.

Peter Møller fik det, da han i 2001 skiftede til klubben og var i starten af sin FCK-tid i mange fanmunde kun kendt som 'nummer 32' på grund af sin fortid hos Brøndby...

Bendtners første dag tilbage i FCK 1 af 4 Foto: Gisle Thorsen 2 af 4 Foto: Gisle Thorsen 3 af 4 Foto: Gisle Thorsen 4 af 4 Foto: Gisle Thorsen

Da FC København kvart i tolv mandag aften offentliggjorde, at man havde hentet Bendtner, var meldingen i pressemeddelelsen, at den 31-årige angriber ville træne første gang med holdkammeraterne onsdag formiddag.

Tirsdag har spillerne enten fri eller træner individuelt, og der var altså ingen fridag til Bendtner på første dag i den klub, som han som 16-årig forlod til fordel for Arsenal.

Signalet er ikke til at tage fejl af: Nicklas Bendtner skal hurtigst muligt bringes i en forfatning, så han kan hjælpe holdet. Derfor kan fysisk træner Anders Storskov også se frem til at få ekstra at lave de kommende uger.

Nicklas Bendtner smilede, da han forlod træningsbanen, men afslog høfligt at tale med Ekstra Bladet om skiftet hjem. Det sker efter aftale med klubben først, når FCK onsdag kl. 14 afholder pressemøde i Parken med Bendtner og manager Ståle Solbakken.

Den nye FCK-angriber har ikke spillet en betydende kamp siden slutningen af april og har derfor et naturligt efterslæb.

FC København spiller torsdag en reserveholdskamp i Lyngby, men det er uvist, om Solbakken allerede vil kaste Bendtner i kamp ved den lejlighed.

Første Superliga-kamp efter landsholdspausen er i Hobro 15. september, mens de forsvarende mestre en uge senere møder FC Midtjylland i Parken.

Det var et godt overrasket transferpanel, der behandlede nyheden om Nicklas Bendtners skifte til FCK.

Det store transferoverblik: Stjernerne og millionerne skiftede klub

Se også: Legende i chokexit: Forlader Danmark efter to måneder

Sprækker i idyllen: Fire hovedbrud i FC Midtjylland