Se brevet her: De tordner mod FCK

- De strammer den for meget nu, siger formand for fysioterapeuter om FCK's ulønnede massørjob - nu beder han Divisionsforeningen om at gribe ind overfor klubberne

- De strammer den for meget nu. Det er næsten for provokerende. Vi er nødt til at skærme vores unge medlemmer.

Sådan siger Brian Errebo-Jensen, konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter, efter Ekstra Bladets omtale af gratis arbejdskraft i Superligaen.

En problemstilling, som fik ny aktualitet, da FC København i sidste uge søgte efter 'en dygtig massør til et studenterjob, hvor du en gang om ugen hovedsageligt skal behandle vores U19-spillere'.

Et job, hvor ansøgeren 'som minimum skal være certificeret massør eller være begyndt på fysioterapeut-uddannelsen', helst skal have arbejdet med elitesport, skal være 'ambitiøs, passioneret og fagligt dygtig' samt 'socialt engageret'.

Til gengæld er der ingen løn at hente for de godt 12 timers månedlige arbejde sidst på eftermiddagen eller i aftentimerne.

Nu har Danske Fysioterapeuter, der er en fag- og interesseforening for fysioterapeuter og studerende, henvendt sig til Divisionsforeningen via et brev, som du kan se her:

- Der er masser af unge, både studerende og færdiguddannede, der arbejder i idrætsklubberne, såvel lønnede som ulønnede. Det her er virkelig en gråzone, siger Brian Errebo-Jensen.

- Superligaklubber er jo forretninger, og som sådan bør de også kunne lønne deres medarbejdere.

Det er stjerneskud som 16-årige Roony Bardghji, som en massør skal arbejde gratis med hos FCK. Foto: René Schütze

I brevet opfordrer han Divisionsforeningen til ’at tage sagen op med divisionsklubberne’, ligesom han ’stærkt vil advare imod, at man udnytter disse unge menneskers engagement til at skaffe gratis arbejdskraft til professionelle forretninger’.

Han anfører, mange medlemmer gerne bidrager til at styrke Forenings-Danmark, men at klubberne ikke ’bør udnytte den frivillige arbejdskraft til dækning af opgaver, der reelt bør varetages af professionelle’.

Og så hedder det om FCK-jobbet, der er slået op som et ’studiejob’:

’Til stillingen følger et stort ansvar samt ret formelle krav til uddannelsesniveau, opgaver og tilstedeværelse. Men ”jobbet” er uden betaling. Vi finder det ikke acceptabelt at klubber, der omsætter for hundredvis af millioner, ikke aflønner deres medarbejdere’.

FC København ønsker ikke at kommentere foreningens udsagn.

