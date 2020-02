Se klippet: Her tackler FCK-stjerne politimand

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Michael Santos var om nogen i vælten torsdag aften.

Ganske vist startede uruguayaneren på bænken for FC København i 3-1-sejren over skotske Celtic i Europa League. Men da han først kom på banen i Celtic Park skete der noget.

Der venter Michael Santos et efterspil, efter at han torsdag aften skuldertacklede en skotsk betjent i græsset. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Angriberen sørgede for FCK's første mål, og da Pep Biel scorede til 2-1 stjal han på ny billedet.

For da en skotsk betjent forsøgte at tage fat i Biel og forhindre ham i at løbe ud og juble til FCK's fans, så Santos rødt. Og det fik betjenten at mærke med en smukt timet skuldertackling i bedste football-stil. Du kan se en ny optagelse af tacklingen i klippet over artiklen.

Det fik politiet til at åbne en overfalds-sag mod FCK-angriberen, ligesom de i øvrigt har gjort det mod en FCK-vagt, der var taget med til Glasgow.

FCK-vagten bliver tilbageholdt af de skotske betjente. Foto: Copenhagen Sundays

Dermed kom der lidt skår i den ellers store FCK-glæde efter 3-1-sejren, hvor også Dame N'Doye kom på scoringslisten.

Det betød, at FC København avancerede til 1/8-finalerne, hvor tyrkiske Istanbul Basaksehir venter.

Der er første kamp i Istanbul torsdag 12. marts, mens der er returopgør i Parken en uge efter.

