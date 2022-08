Selskab bag FCK forventer plus på trecifret millionbeløb

Parken Sport & Entertainment A/S, der driver fodboldklubben FC København, fastholder de allerede udmeldte forventninger til regnskabsåret 2022.

Det fremgår af halvårsregnskabet, der blev sendt ud onsdag.

For koncernen forventes en omsætning på mellem 1025 og 1075 millioner kroner og et samlet overskud før skat på mellem 125 og 150 millioner kroner.

Periodens samlede resultat udgjorde et overskud på 26,8 millioner kroner, som er noget af fremgang i forhold til 2021, hvor den samme periode udløste et underskud på 80,8 millioner kroner.

Forbedringen kan hovedsageligt tilskrives højere avancer fra salg af kontraktrettigheder, oplyser FCK i pressemeddelelsen.

Resultat af transferaktiviteter udgjorde et plus på 62,7 millioner kroner mod et underskud på 32,4 millioner i samme periode sidste år.

Selskabets forventninger til årsregnskabet kan meget vel ændre sig efter onsdag aften, når FCK har spillet sin afgørende kvalifikationskamp mod tyrkiske Trabzonspor.

FCK vandt den første kamp på hjemmebane med 2-1, og et samlet avancement giver billet til Champions Leagues gruppespil og forventeligt samlede indtægter på mindst 200 millioner kroner.

FCK er som minimum sikret gruppespil i Europa League, hvilket også vil kaste et stort millionbeløb af sig.