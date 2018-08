Selskabet bag FCK taber kvart milliard

FC København klarede sig sportsligt ikke lige så godt i foråret 2018 som i foråret 2017. I fjor vandt holdet både pokalturneringen og mesterskabet og spillede to runder i Europa League, mens det i år blev til et tidligt pokalexit, en fjerdeplads og kun én Europa League-runde.

Det kan aflæses direkte i det halvårsregnskab, som selskabet bag klubben, Parken Sport & Entertainment, har udsendt. Her fremgår det, at omsætningen er faldet med 32,5 millioner, og det forklarer selskabet med netop førnævnte sportslige resultater.

Til gengæld tjente klubben 34,5 millioner kroner på transferaktiviteter. Det var tre gange så meget som året før. Det var dog ikke nok til at opveje for de manglende indtægter på andre parametre, og FCK-delen tabte 11,2 millioner kroner i året første seks måneder.

Det er dog småpenge i forhold til det samlede underskud i Parken Sport & Entertainment, som lyder på 227,5 millioner kroner. Det skal dog primært forklares med, at koncernen sælger Fitness DK-kæden fra og har været nødt til at afskrive lige over 200 millioner kroner på den del af selskabet.

Med til historien hører, at salget ikke er effektueret endnu, og at indtægterne fra det først falder her i slutningen af august.

De store nedskrivninger på Fitness DK betyder, at Parken Sport & Entertainment forventer at komme ud af 2018 med et underskud på 155 og 170 millioner kroner. Fraregner man den del og ser kun på de dele, som koncernen fortsætter med, forventer PS&E et overskud på 50-65 millioner.

Det forudsætter dog, at FC København kvalificerer sig til Europa League-gruppespillet. Holdet møder torsdag Atalanta i den afgørende playoffkamp, efter opgøret i Italien endte 0-0.

