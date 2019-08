Selvmål i sidste minut: Seks på stribe

Randers brændte to megachancer, da FCK var ved at smide sæsonens første point

FCK blev reddet til slut og har nu vundet seks Superliga-kampe på stribe.

Den uheldige straffesparksskytte fra Røde Stjerne-dramaet, Jonas Wind fik hjælp af hjemmeholdets Mathias Nielsen, da bolden i kampens 89. minut røg i nettet til slutresultatet 1-0.

De danske mestre kunne sagtens have smidt sæsonens første point, da der var inviteret til fest i Randers med de danske mestre FCK som hædersgæster.

Desværre ramte stemningen fra Randers' stort anlagde festuge ikke aftenens superligaopgør.

Hjemmeholdet havde ellers muligheden for at tilføje FCK sæsonens første nederlag.

Lyseslukkeren blev hjemmeholdets Emil Riis Jakobsen.

To gange før pausen havde den 21-årige angriberen med det forpligtende 9-tal på ryggen muligheden for at bringe Randers foran.

I første forsøg vandt han selv en duel mod Victor Nelsson og kom på skudhold ude i højre side i straffesparksfeltet.

Skuddet fra 10-12 meters afstand ramte overhovedet ikke målet, men røg til indkast i modsatte side!

Den anden afbrænder var endnu større.

Makkeren i forreste linje, Marvin Egho forlængede med hovedet til Emil Riis Jacobsen ved bageste stolpe, hvor lyseslukkeren formåede at skyde en meter ved siden af den modsatte stolpe.

De to afbrændere smittede voldsomt af på hans spil, og det var uforståeligt, at træner Thomas Thomasberg først langt ind i 2. halvleg skiftede ham ud.

FCK's største mulighed før pausen tilfaldt Pieros Sotiriou, som på grund af en helkikser af Randers' bageste mand Kevin Conboy fik frit løb over en halv bane.

Reserven for en småskadet Dame N'Doye tabte undervejs fart, og flere af hjemmeholdets spillere anført af Mikkel Kallesøe formåede at løbe ham op, inden FCK'eren fik afsluttet.

Efter pausen var FCK's bedste mulighed en tre-dobbelt chance, hvor først målmand Patrik Carlgren, så Mathias Nielsen og på ny Patrik Carlgren parerede skuddene fra Pieros Sotiriou og Jonas Wind.

Også den indskiftede Pierre Bengtsson havde en god mulighed, mens Randers- anfører Erik Marxen i den anden ende ramte helt skævt til en nedfaldsbold i en god position midt for mål.

FCK fortsatte presset, og det blev belønnet, da Jonas Wind godt nok med hjælp fra Mathias Nielsen fik bolden den velspillende Patrik Carlgren, så FCK har trods en vanvittigt program med kampe sådan cirka hver tredje dag fortsat fuldt hus i Superligaen med 18 point for seks kampe.

