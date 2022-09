Siger det klart: - Vi har ét mål

FC København har et klart mål om at spille europæisk fodbold i det nye år - og faktisk er der en stor tro på, at de danske mestre kan skabe mirakler i Champions League

Manchester City, Sevilla og Borussia Dortmund.

Det var ikke ligefrem de nemme navne, som FC København fik hevet op ad bowlen, da der skulle trækkes lod til årets Champions League-gruppespil.

Alligevel er der både store ambitioner og tro på tingene, før FCK tirsdag aften tager hul på årets udgave af verdens største klubturnering på Signal Iduna Park i Dortmund.

- Vi er med for at se, om vi kan gøre en forskel, og derfor er det overordnede mål at være med internationalt i foråret, siger cheftræner Jess Thorup på et pressemøde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annonce:

- Jeg er med på, at vi er kommet i en svær pulje, og der er helt sikkert ikke mange, der tror, at vi har nogle specielle chancer for at få ret mange point i den her pulje. Men vi har ét mål, og det er at gå videre til foråret. Og skal vi det, skal vi finde nogle point rundt omkring.

Dermed er det klare mål altså at sikre sig en af de tre øverste pladser i gruppen, hvoraf de første to går videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, mens tredjepladsen i stedet skal fortsætte sin europæiske kampagne i Europa League.

Men spørger man spillerne selv, så er det ikke Europa League, der er i tankerne.

- Det er en fed gruppe. En stærk gruppe, men også en gruppe, hvor vi føler, at vi godt kan gå videre. Den er ikke helt udelukket. Der er stadig en god chance, siger Mohamed Daramy.

- Der er Manchester City, som er topfavoritter, og så er der os tre andre, der skal kæmpe om at få andenpladsen, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohammed Daramy ser chancer for at gå videre fra Champions League-gruppen. Foto: Lars Poulsen

En udtalelse, som holdets nye store angriber Andreas Cornelius bakker op om.

Annonce:

- Det tror jeg på. Jeg tror også, at City er favoritter til at gå videre som etter. Det er en maskine, som Pep Guardiola har fået skabt derovre, men de andre kan være til at tale med, siger nyindkøbet.

- Jeg tror stadig, at de andre er større favoritter til at gå videre, hvis man spørger bookmakerne, men jeg tror godt, vi kan finde nogle præstationer frem og få nogle resultater, som kan sende os videre.

Bussen parkeres ikke

De store ambitioner ændrer dog ikke på, at cheftræner Jess Thorup er udmærket klar over den størrelse, der tirsdag aften venter spillerne.

Borussia Dortmund er nemlig en helt anden hylde end eksempelvis FC Nordsjælland og Silkeborg, som de danske mestre senest har stået over for i Superligaen.

Alligevel er de ikke rejst til Tyskland for bare at forsvare.

Andreas Cornelius (til højre) tror, at FCK kan drille både Dortmund og Sevilla. Foto: Lars Poulsen

- Vi har ingen intentioner om at komme til Dortmund for at parkere bussen og håbe på et eller andet tilfældigt, fastslår Jess Thorup.

Annonce:

- Men i fuld respekt for den modstander, vi er oppe mod, skal vi også forsvare i en del af kampen. Det har vi vist, at vi er gode til, og så skal vi helt sikkert blive bedre til det, vi gør med bolden, hvis vi skal have en chance for at få point i morgen.

Sæsonen er ellers startet alt andet end lovende for FC København, der har tabt lige så mange kampe, som de har vundet.

Alligevel er Jess Thorup overbevist om, at der er meget mere i hans mandskab end det, de har vist indtil videre.

- Jeg har så stor tro på den trup og på det projekt, vi er i gang med. Jeg har ikke set toppen af det potentiale, der er i den her trup endnu. Vi kommer til at udvikle os over tid, og det tror jeg, at sådan et gruppespil kan være med til.

- Derfor tror jeg, vi kommer til at se nogle præstationer, hvor vi pludselig kommer til at løfte vores barre. Jeg er med på, at vi er 'underdogs' og ikke mange efterlader os nogle chancer, men vi kommer til at spille alle de chancer, vi får. Lad os håbe, at det giver os nok point til også at være med i foråret.

FC København tager hul på årets Champions League mod Borussia Dortmund tirsdag kl. 18.45.