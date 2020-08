Sistos svimlende millionkrav

Den samlede udgift på Pione Sisto kan løbe op i 60 mio. kr. for FC København, der ventes at præsentere kantspilleren senere onsdag - kræver 37,5 mio. kr. i løn og sign-on

Det bliver en stor udskrivning for FC København, hvis aftalen med Pione Sisto i nærmeste fremtid bliver bekræftet endeligt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil Pione Sisto stryge direkte ind i toppen af FC Københavns lønhierarki, hvis de danske vicemestre lever op til kantspillerens voldsomme økonomiske lønkrav.

Pione Sistos lønkrav er nemlig en kæmpe mundfuld for en dansk klub, selv om FC København har enorme økonomiske muskler.

Han menes at forlange en million euro – 7,5 mio. kr. – i såkaldt sign-on-fee. Derudover kræver han et tilsvarende beløb - 7,5 mio. kr. - i løn om året.

Der tales om en fireårig aftale, hvilket altså vil betyde en samlet pakke på 37,5 mio. kr. til Pione Sisto, hvis FC København ender med at acceptere de krav, som Pione Sisto og hans agent, Angelo Sisto, er mødt op med i København.

Derudover skal FC København betale en transfer i niveauet tre mio. euro – 22,5 mio. kr. – for at købe Pione Sisto fri i Celta, hvor hans nuværende aftale står til udløb næste sommer.

Derved kan den samlede udgift for Pione Sisto-handlen løbe op i svimlende 60 mio. kr.

Pione Sisto har ikke været på det danske landshold i snart to år. Et skifte til FCK skal kickstarte karrieren, så han måske i løbet af to år igen kan blive solgt til udlandet. Foto: Lars Poulsen.

Pione Sisto har længe været rygtet væk fra Celta Vigo, hvor han i sidste sæson var på banen for klubben i 22 kampe. Han scorede blot fire mål i sæsonen. To i ligaen og to i pokalturneringen.

Det er snart to år siden, han senest var udtaget til landsholdet, hvor han fik spilletid i testkampen mod Østrig i Herning 16. oktober 2018.

Pione Sisto landede i Roskilde Lufthavn kl. 00.50 i nat i en privatmaskine fra Fournais Aviation, som er ejet af Kim Fournais.

Fournais er tidligere partner med Parkens storaktionær Lars Seier Christensen, da de sammen drev Saxo Bank.

Nu fik FC København lov at leje privatmaskinen til at fragte Sisto fra den spanske atlanterhavskysten i det nordvestlige Spanien til Tune ved Roskilde.

Fanmediet Copenhagen Sundays har set Pione Sisto på et hotel i København efter kl. 01.00 natten til onsdag.

Pione Sistos bror, Angelo Sisto, er sent i aftes desuden spottet uden for Parken angiveligt sammen med FCK-manager Ståle Solbakken.

FC Midtjylland har ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke vist seriøs interesse for Pione Sisto her i sommerens transfervindue.

De danske mestre droppede reelt at hente Pione Sisto allerede i transfervinduet tilbage i januar.

