Skamfuld FCK-kaptajn: Undskyld

FC København blev torsdag ydmyget godt og grundigt på den midtjyske hede, da storklubben rendte ind i et svidende 1-4-nederlag mod Superligaens førerhold, FC Midtjylland.

Københavnerne blev i store dele udspillet af det forsvarende mesterhold, og efter den ringe indsats kan københavnerne efterhånden vinke helt farvel til guldet.

Der er nemlig hele 11 point fra FCK på fjerdepladsen til FCM på førstepladsen med bare seks kampe tilbage.

Havde FCK vundet var forspringet på bare fem point, og anfører Carlos Zeca undskylder derfor over for klubbens fans.

- Jeg vil gerne undskylde det her over for vores fans, for det her var meget skamfuldt af os.

- Vi skulle have gjort det meget bedre, og der er ingen grund til at skyde skylden over på alt mulig andet.

- Det er os, som bærer skylden. Det var os, der var på banen, og det er os, der har sat os i den her situation, siger en tydeligt berørt Zeca.

Falliterklæring

Kampen var den første med fans efter mere end et halvt år med højest 300 på lægterne. Derfor var FCK-træner Jess Thorup mest skuffet over, at netop dét ikke var nok til at tænde spillerne.

Ingen vildskab og iver

- Jeg er mest skuffet over, at vi i sådan en kamp, hvor det virkelig gjaldt, hvor der var fans tilbage, og hvor der var noget stemning, ikke formår at levere.

- Hvorfor fanden var det, at vi ikke fandt den der vildskab og den iver efter at vinde kampen? Selvfølgelig kan vi tabe fodboldkampe, men jeg er godt nok ikke tilfreds med, at vi tabte på den her måde, som vi så her, fastslår træneren.

Efter det niende superliganederlag i træk for FCK i Herning, mener Zeca, det er på tide, at spillerne kigger indad.

- Vi er nødt til at kigge på os selv nu. Det her er ikke måden, som vores klub er vant til at repræsentere sig på.

- Det har været en meget skidt sæson indtil nu, og alt hvad vi gør herfra skal være bedre, selv om det ikke kan redde det, som allerede er sket, siger han.

FCK skal forsøge at rejse sig allerede på søndag i Aarhus, når holdet skal i direkte duel om tredjepladsen mod AGF.