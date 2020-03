Skarp Santos om politisag: Jeg er ikke bekymret

Iltre Michael Santos fulgte op på sin scoring i Glasgow med to af slagsen mod AaB og er glad for at komme i målform

Med tre scoringer i to kampe på under fire døgn har Michael Santos gjort sit til at nedlægge formstærke modstandere som Celtic og AaB.

Og så fik den altid iltre angriber da for resten også lige nedlagt en politimand, da han under jubelscenen efter Pep Biels scoring i Glasgow, røg i nærkamp med ordensmagten torsdag aften.

Et sammenstød, der angiveligt stadig kan få et retligt efterspil, men som klubben har bedt ham om ikke at kommentere.

Det fortalte han iført et skævt smil og en lattermild tolk efter søndagens hjemmekamp i Parken.

Det gjorde han efter først at have erkendt, at han har masser af temperament under spilletrøjen.

- Det er en del af min personlighed, og det kommer til udtryk under kampene. Det kommer også til syne på andre måder, som det skete i torsdags, sagde han, før han svarede på, hvorvidt han frygter et efterspil.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at klubben har sagt, at jeg ikke skal kommentere episoden, men - jeg er ikke bekymret.

Den 26-årige uruguayaner bekræftede selvsagt også, at han var lykkelig over at have hjulpet sit hold til de to vigtige sejre.

- Jeg er også glad personligt, fordi jeg ikke har fået scoret så meget, så det er dejligt at få scoret både i Glasgow og to gange i aften.

At der trods den solide 3-0 føring kom spænding på til sidst, skyldtes kun en ting, mente han.

- Vi mærker trætheden til sidst, og derfor får det andet hold et gratis mål. Vi spiller mange kampe, sagde den dobbelte målscorer, der sammen med Pep Biel havde bragt FCK’erne foran.

Det skete på ti gyldne minutter lidt inde i anden halvleg efter en halvtrist første af slagsen. Men en frisparksperle fra Lucas Andersen og et selvmål af Carlos Zeca skabte lidt panik i geledderne til sidst.

Mohamed Daramy fik chancen og kvitterede med to oplæg. Her lykønsker han Michael Santos efter det ene. Foto: Jens Dresling

Årets første sejr i Superligaen var til at aflæse i Ståle Sobakkens ansigt. Der var smil og drilleri til pressen men også ærgrelse over, at skadeslisten igen voksede.

Dame N’Doye måtte således melde fra under opvarmningen, og det gav plads til Mohamed Daramy.

- Daramy gør det fint med to oplæg, han er bevægelig og gør det fint. Han ser stærk ud, roste nordmanden, der nu skal finde en startopstilling til onsdagen pokalkamp i Aalborg.

- Selvfølgelig er det et problem med alle de skader. Du kan jo ikke købe en ny spiller nu. Men vi er med i tre turneringer endnu, så vi må gøre, hvad vi kan, med det vi har.

- Nu skal vi restituere i morgen, og så må sundhedssektoren fortælle mig, hvem jeg har at gøre med, og så må jeg røre lidt i gryden, sagde han og trak på skuldrene.

Om Viktor Fischer fortalte han, at der er fremgang men ingen dato på et comeback, og om Mikkel Kaufmann hed det, at skaden ikke er langvarig.

- Dame har noget med knæene igen. Jeg spørger ikke. Jeg spørger, om han er klar, og når han siger, han er klar, så spiller han, lød det med endnu et skuldertræk.

Ståle Solbakken fik endnu en gang råbt sine drenge op i pausen. Foto: Ernst van Norde

Om den sikre føring, der pludselig kom i fare, sagde han:

- De får et frispark, der går ind og så laver vi et selvmål. Derfra gambler de jo helt vildt og sender alle frem og slår lange bolde og vinder nogle dueller.

- Og så er vi trætte. Vi var jo i Glasgow og spille sent og kom hjem om morgenen og har trænet halvanden gang. Selvfølgelig er drengene trætte, og så meget mere imponerende er det, hvad de præsterer de første 71 minutter. Vi er på 8-0 i store chancer, da Lucas Andersen sparker det frispark ind.

- Er du bedre til at holde peptalk i pausen end før kampen?

- Jeg er vældig tilfreds med første halvleg. Den var solid. AaB har ikke et skud på mål, mens vi har tre store chancer. Verden fungerer ikke sådan, at vi har fire nye spillere med og bare kører modstanderne over.

- Vi fik skruet tempoet op, ja, og vi fik Falk med i spillet, efter at han var helt væk i første halvleg. Vi fik begge sider i gang, og så får Pep og Santos sat nogle gode scoringer ind, sagde Ståle Solbakken, der ser AaB som et Top 6-hold.

- Ja, Aab er et godt fodboldhold, modige og med fine individualister.

